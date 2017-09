Armes de destrucció massiva: el nostre poder com a consumidors contra empreses que s’oposen al referèndum d’autodeterminació

Dimarts, 19.9.2017. 17:10 h

Els esdeveniments van a una tal velocitat que ara ja no hi ha ni temps per escriure un article com pertoca, sinó utilitzar el blog de l’indirecte.cat –ben orgullós del director del directe.cat– a fi de llançar consignes que puguin ésser útils. Així que, en majúscula –i que no serveixi de precedent– SI US PLAU, DONEU DIFUSIÓ A LES XARXES DEL QUE DIRÉ ARA.



Perquè resulta evident que hi ha actors que s’estan oposant a la lliure circulació de la informació –les operadores telefòniques, encara que no totes– bo i conculcant un dret que just forma part del nostre ordre constitucional i, així mateix, del dret internacional –tal com s’estipula en l’article 19.2 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i, alhora, part de l’ordre constitucional esmentat amb anterioritat.



I no tan sols es tracta de les operadores. Són preocupants les notícies que circulen en diferents mitjans sobre la possibilitat que dues entitats financeres en concret hagin rebut ordres pertinents de bloquejar els comptes del govern –cosa que contradiu la directiva europea de serveis de pagaments. En aquest sentit, una decisió com aquesta hauria de tenir unes conseqüències legals per a les entitats i una resposta per part dels usuaris d’aquestes.



Cal recordar que la Llei del referèndum d’autodeterminació es manté vigent i que els serveis jurídics de la Generalitat haurien de contemplar futures sancions subjectes a dret, en relació a qualsevol activitat que conculqui la legislació catalana. És aquesta una possibilitat que l’executiu hauria de contemplar –així com l’obertura d’expedients o, en el seu defecte, la inspecció de les entitats i la naturalesa de les operacions que s’oposin a la llei.





EL PODER DEL CONSUMIDOR COM A EINA POLÍTICA DE PRESSIÓ



Però també és essencial tenir present que darrere de totes aquestes activitats coercitives hi ha empreses privades. I que darrere de tota empresa privada hi ha els usuaris de les mateixes. Usuaris –o consumidors– que abans que res formen part de la polis i que, per tant, són ciutadans als quals es conculquen els seus drets per una doble via: la pública i la privada.



En darrer terme això significa que hem de reflexionar sobre si canviar d’operadora o d’entitat bancària –o deixar de comprar aquell producte d’aquella empresa que sense meditar-ho ha seguit unes directrius coercitives en clara oposició a la legislació catalana i, en conseqüència, al dret dels ciutadans a expressar-se per mitjà del seu sufragi.



Tinc força present les dificultats i tinc experiència directa en la qüestió. Implementar la protesta políticaa través del consum mitjançant el canvi d’hàbits demana temps. Una cosa que nosaltres no tenim. D’aquí que sigui fonamental ésser conscients ara mateix del nostre poder com a usuarisde determinades empreses privades que conculquen els nostres drets –com a ciutadans i com a consumidors d’aquestes. Paguem per un servei i el servei no ens és donat. O encara pitjor si té lloc el fet: si les entitats bancàries trien bloquejar el crèdit a la Generalitat de Catalunya, s’està posant en risc la prestació dels serveis fonamentals d’una societat sencera.



Què passaria si, de sobte, 500.000 persones fossin conscients –totes elles alhora– del seu poder –ara mateix– i decidissin de migrar a empreses que, com a mínim, no hagin decidit oposar-se obertament al dret d’autodeterminació?



És una força inexorable de transformació política i de canvi profund en les dinàmiques que amenacen les nostres llibertats i el procés polític d’autodeterminació de Catalunya.