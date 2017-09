Drets Humans i Independència. Entitats financeres i operadores de telecomunicacions, agents necessaris en la repressió de l'estat de dret

Divendres, 29.9.2017. 16:59 h

Ara mateix la situació històrica que viu el nostre país no permet disposar del temps ni de la cura que cal per poder-ne fer una anàlisi completa sobre la gravetat de la força i de la repressió que l'Estat espanyol ha desplegat contra Catalunya. Com a activista en drets humans i especialista en processos molt diversos com a observador, puc afirmar, sense por a equivocar-me, que darrere de la façana d'un país modern s'amaga una actuació que trenca severament amb el principi rector que ha de tenir un estat garant dels drets fonamentals: dret de reunió, expressió, associació i manifestació han estat conculcats en diverses ocasions -tot contravenint, entre molts altres, múltiples articles del Pacte pels Drets Polítics i Civils, una de les pedres angulars sobre drets humans que forma part de l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol. En aquest sentit, entre les moltes veus que darrerament s'han sentit, deixo l'enllaç que han publicat els relators independents de les Nacions Unides en qüestions relatives a la llibertat d'expressió, opinió i democràcia equitativa.



http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22176&LangID=S



Dit això, una darrera reflexió. És prou conegut el control telemàtic al qual se sotmet la ciutadania de tot el món com a estratagema de control polític a la vida pública i privada -àdhuc en les societats tecnològicament desenvolupades. Però no per això deixa de ser paradigmàtic el cas català. En un estat teòricament de dret i que es podria considerar part de l'elit dels estats-nació occidentals, s'ha donat un perillós precedent en l'aliança entre les entitats financeres i les grans operadores de telecomunicació -d'una banda- i el paper clarament abusiu que ha jugat el ministeri fiscal -seguint les ordres de l'Estat- a fi de mantenir sota control el poder sobre les persones. Es tracta d'una aliança que ha fet una passa més en el laboratori de proves que és el procés d'autodeterminació de Catalunya. Just d'això, en parlava al meu anterior article.



http://in.directe.cat/el-far-a-trenc-dalba-jordi-sola-coll/blog/17777/armes-de-destruccio-massiva-el-nostre-poder-com-a-consumidors-contra-empreses-que-soposen-



Si volem ser realment independents, s'haurà de redefinir el concepte de ciutadania en relació al poder que tenen les grans empreses en connivència amb l'Estat. Perquè cada vegada hi ha més Estat i hi ha menys dret en l'evolució general dels Estats-nació occidentals en els darrers quinze anys, hem de prendre consciència de la força que tenim com a consumidors -tot i que no ens podem pas reduir només a això, emperò- i de la potència política que s'amaga en cadascun de tots els nostres hàbits de consum. Car és una contradicció ser subjecte de dret i, alhora, estar subjecte a unes condicions -imposades pels estats-, que conculquen la idea de dret en què s'inspira, teòricament, el concepte de sobirania en una democràcia moderna. Cal començar a canviar aquest estat de coses.