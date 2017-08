Dimarts, 8.8.2017. 17:20 h

Adeu al minimalisme blanc, l'estil nòrdic tracta de colors

No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



Quan pronuncio "estil escandinau" moltes persones visualitzen espais clars i nets, inspirats en campanyes publicitàries d'Ikea, imatges de Pinterest i articles de revistes sobre disseny d'interiors.

Però en els últims anys, el color ha entrat a formar part de les llars escandinaves. Les parets nòrdiques estaven desitjant un toc de color ja que els salons i dormitoris han adoptat amb ganes colors com el gris, blau, verd i rosa.



Per què els escandinaus de sobte acullen el color, i com s'està utilitzant?

Amb l'ajuda d'estudis de tendències, pronòstics i una mirada al mirall retrovisor, seguim el viatge de color cap als llars nòrdics.

Per què pensem en les llars nòrdiques com llum? Tradicionalment, les llars escandinaves han estat dissenyades per maximitzar la llum solar. Estocolm és la capital més assolellada de la regió nòrdica, amb unes 1.800 hores de sol a l'any, i aquesta xifra és almenys 1.000 hores menys que la quantitat que podem veure a Madrid, Sydney i Miami.

La base del disseny escandinau i les llars nòrdiques, sempre serà la brillantor i la simplicitat, perquè és simplement el que necessiten a causa de la falta de llum solar. El que estem veient ara, però, és un canvi. En el últim any han tornat els colors en el disseny escandinau. Encara que una percepció comuna és que les cases escandinaves han estat emblanquinades i clàssiques durant dècades, si no segles, hi ha hagut cicles de colors en els països nòrdics. La dècada de 1970 va tenir un toc de psicodèlia amb colors brillants i patrons vius, seguit de pastissos en els anys vuitanta i tons clapejats de terra en els anys noranta, tots els quals van precedir a la pal·lidesa pura del nou mil·lenni.

Però ara aquest espectre està canviant de nou. A les exposicions i fires de tendències nòrdiques, el disseny d'interiors s'ha allunyat dels blaus i violetes pàl·lids del passat cap colors més clars i més forts, més recentment taronja, rosa, groc i vermell.



Les tendències sovint representen una reacció al que solia ser. La indústria de la moda és sempre la més ràpida a reaccionar, però la decoració interior i la indústria del disseny no estan molt lluny. Des del canvi de mil·lenni i fins ara, els colors neutres, com el blanc i el gris, han estat els tons dominants en la majoria de les llars escandinaus.

No obstant això, és important recordar que les tendències són fenòmens especulatius i processos que de vegades es superposen, i només poden guanyar terreny quan estem mentalment disposats a acceptar-los.