5 secrets per barrejar múltiples acabats de fusta

La variació en color, textura i estil és essencial per decorar els interiors. Aconsegueix captar l'atenció, fer l'espai dinàmic i atractiu. Quan es tracta d'acabats de fusta, les superfícies i els mobles solen ser estables i plans. Encara que poden resultar poc pràctics a aquells que no vam comprar tota la decoració d'un sol cop. Les persones som molt més propenses a moblar una habitació al llarg dels anys, reunint una barreja d'articles heretats, trobats i comprats amb una varietat d'acabats molt diversa. És important saber combinar els diferents estils. Aquí et proposo 5 secrets per poder barrejar tots els acabats amb elegància i coherència:



Fixa't en els matisos

Mentre que els acabats de fusta no necessiten coincidir, han de complementar-se entre si. Mira el biaix de color de cada fusta per veure si és càlid o fred, a continuació, assegura't que els seus tons coincideixen, independentment de l'acabat. Per exemple, la taula de cafè és més fosca, però la seva naturalesa càlida la pot fer perfectament combinable amb altres tons més clars.

Tingues en compte les vetes de la fusta

Si els tens fustes amb una veta prominent, tracta de mantenir els patrons similars i mantenir “l'estat d'ànim" de l'habitació. (En general, les vetes de fusta més grans donen un aspecte més informal, mentre que la formalitat la donen les vetes petites i fines.)



Utilitza un accessori diferenciador

Col · locar una taula de fusta directament damunt d'un terra de fusta diferent crida l'atenció sobre la seva diferència. Afegir alguna cosa entre ells, com una catifa, permet respirar una mica i suavitzar la transició.



No et vagis amb massa opcions

Basa el teu disseny en en dues o tres tipus d'acabats per començar, i repeteix cada acabat un parell de vegades en tota l'habitació. El teu espai serà menys caòtic, i et sentiràs més equilibrat.



Quan tinguis dubtes, utilitza el blanc

Blanc i fusta és una d'aquestes combinacions màgiques, com l'alfàbrega i els tomàquets. Simplement funcionen. Quan tens una varietat de tons de fusta que d'una altra manera es veuria massa, intercalar algunes seccions blanques (amb pintura, mobles, etc.) per trencar i calmar la diversitat de colors pot funcionar molt bé.



Aquestes no són regles estrictes per decorar, sinó més aviat diferents formes de pensar en la fusta per a la decoració d'interiors que avui en dia està tan de moda. Si has trobat altres estratègies que funcionen per a tu, si us plau, comparteix-en els comentaris!