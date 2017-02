A L’ESPERA DEL CORREDOR

Dimecres, 22.2.2017. 12:44 h

Aquesta setmana s’ha aprovat per unanimitat al Congrés dels Diputats –per enèsima vegada- una moció instant el Govern de l’Estat a què finalitzi el Corredor del Mediterrani, una infrastructura ferroviària d’ample europeu que en qualsevol estat seriós ja estaria finalitzada. Aquí, no només no està executada, sinó que hi ha trams que encara són de via única i, per suposat, d’ample ibèric. I si avui encara estem així, hem de recordar que no és per les dificultats financeres dels últims anys, sinó que és conseqüència d’una estratègia dels grans partits de l’Estat –PP i PSOE- que ha durat dècades i que ha consistit en dilatar i alentir una infrastructura que requeria una aposta clara i inequívoca dels diferents governs de l’Estat. Aquesta irresponsabilitat és imputable tant al PP com al PSOE. Perquè no estem parlant d’una estratègia de partit, sinó que ens referim a una estratègia d’Estat, a la qual cal també afegir-hi Ciudadanos, malgrat la seva gesticulació.



Malgrat aquesta estratègia maniquea, al llarg dels últims anys, des de la Unió Europa, Govern de la Generalitat, ara també de la Generalitat Valenciana, així com des del conjunt de les administracions locals, món empresarial i societat civil, cas de Fermed, a qui cal reconèixer el seu treball, s’ha treballat intensament per fer realitat el Corredor del Mediterrani.



Des del PDEcat, tant al Parlament Europeu com al Congrés dels Diputats, continuarem lluitant perquè les bones intencions que traspuen aquestes mocions acabin materialitzant-se en els Pressupostos Generals de l’Estat, cosa que no ha passat en els últims anys. I quan hi ha hagut consignació pressupostària, mai s’ha acabat executant. Hem d’insistir, però, que aquesta no és una reivindicació d’una sola formació política. En aquesta lluita cal que hi continuï sent de forma decidida el conjunt de la societat d’un territori que vol continuar sent motor econòmic. Els responsables del govern de l’Estat, siguin del partit que siguin, haurien de posar el Corredor al capdavant de les seves prioritats en infrastructures. Estem parlant d’un projecte clau per al desenvolupament i creixement econòmic d’un gran àmbit territorial, necessari també perquè una part del nostre país pugui disposar d’un conjunt de serveis ferroviaris propis del segle XXI.

Ferran Bel i AccensiDiputat a Madrid