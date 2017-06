Dijous, 29.6.2017. 21:33 h

Aquest dimecres hem celebrat al Congrés els 40 anys de les primeres eleccions democràtiques a l’Estat espanyol, on s’ha fet un reconeixement a totes les persones que van fer-ho possible. Des del PDeCat reconeixem la feina feta per aquelles persones, que va permetre encetar un període democràtic com no s’havia conegut abans. Ara bé, les diputades i diputats del nostre grup hi hem anat per fer palès que, igual com es va permetre votar lliurement l’any 1977, no hi ha raons democràticament justificables perquè els catalans no puguem votar l’1 d’octubre en el referèndum que convocarà el president Puigdemont. Ho hem fet explícit i encara més després d’escoltar un discurs del cap de l’Estat espanyol on de manera molt clara no dóna cabuda a les aspiracions d’una part important dels ciutadans i ciutadanes d’aquest Estat.



Si s’hagués mantingut l’esperit de 1977 avui les paraules del Rei Felip VI haurien estat molt diferents, i enlloc de posar-se a la defensiva en relació a les aspiracions del poble català hauria estat més proactiu. També és veritat que avui trobem molt a faltar en la majoria de líders polítics de l’Estat espanyol la visió de futur i capacitat de pacte que van tenir la majoria dels líders de la transició.



Ferran Bel i Accensi