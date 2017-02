La Vanguardia aposta per competir amb la premsa de proximitat

Divendres, 10.2.2017. 18:40 h

LaVanguardia.com va tancar l'any 2016 com a tercer diari digital d'Espanya, segons les dades del mesurador oficial Comscore. El web del Grup Godó ha aconseguit la xifra de 12,8 milions d'usuaris, que suposa un nou rècord de lectors i que li permet reforçar el lideratge a Catalunya.



Segons el mateix diari, el llançament fa unes setmanes de la doble portada Edició Global i Edició Catalunya ha permès facilitar l'accés a la informació als usuaris i consolidar la aposta per les notícies de proximitat. “Un bon exemple de l'èxit d'aquesta estratègia informativa es va poder comprovar aquest mateix mes de gener a la publicació del Baròmetre de l'Hospitalet que revelava que LaVanguardia.com és el mitjà de comunicació digital més visitat pels veïns de l'Hospitalet de Llobregat per informar-se”, expliquen des de les pàgines del rotatiu barceloní.



Segons expliquen des del Grupo Godó, el conjunt de seccions locals de LaVanguardia.com va registrar el passat mes de desembre una xifra superior als 2,2 milions d'usuaris, citant dades de la plataforma Google Analytics. Les seccions provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona es troben entre les primeres posicions del rànquing de seccions locals més vistes, i les segueixen les comarcals del Baix Llobregat, Barcelonès Nord, el Maresme o les tres seccions del Vallès, d'entre les 20 edicions de proximitat catalanes actualment en marxa, però en aquest cas no es citen les pàgines vistes ni els usuaris únics.



En la seva aposta per competir amb els mitjans catalans de proximitat, de cara a 2017, el diari digital diu que “aposta un any més per aquesta xarxa d'edicions locals per informar sobre l'actualitat més propera a les principals ciutats i municipis de Catalunya. Totes elles cobreixen la informació diària a partir de notícies, entrevistes i reportatges inèdits i ofereixen també la informació de servei més rellevant i una acurada selecció de propostes d'oci a l'apartat temàtic Viu a”.



Segons La Vanguardia, l'àrea informativa Local també vol ser una eina de promoció i divulgació de la realitat social, comercial i cultural del territori. A més, aquest any “el diari vol estrènyer la complicitat amb els lectors a través de la incorporació de col·laboradors experts en patrimoni cultural i històric, que posaran en valor els actius menys coneguts”.



Per acabar, volta al títol: La premsa de proximitat té un competidor a Barcelona. Vés qui ho hauria de dir!