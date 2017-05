El futur de la premsa local passa per la Casa de la Vila?

Divendres, 5.5.2017. 17:22 h

Durant els últims trenta anys la premsa local ha emprès un nou rumb, gràcies al qual ha aconseguit recuperar espais d'apropament amb el públic, reforçar els seus senyals d'identitat, renovar les redaccions, modificar el disseny, diversificar els canals de comunicació, incorporar promocions, utilitzar les tecnologies actuals i crear edicions digitals. A més, també ha fet front a objectius com la redefinició del model de producte i l'ajust del model de negoci.

Des del restabliment de la democràcia fins als nostres dies, la premsa local ha pretès ser una mena de mirall dels esdeveniments més propers. A Badalona penso que no ho ha aconseguit, ja que aquest objectiu ha xocat amb la realitat, amb la tossuda realitat que, més que reflectir o recollir-se en un lloc concret de l'espai social, es propaga massivament i quotidianament en l'àmbit dels mitjans de comunicació.

No obstant això, tot i la pèrdua de mitjans de pes en els darrers dos decennis, com Revista de Badalona i l’edició local d’El Punt, i la incorporació de nous mitjans, com Línia Nord o Diari de Badalona, la premsa badalonina no ha desistit en la seva obstinació i insisteix en la seva intenció de participar en la comunitat en la qual es basa aquesta realitat, aquesta comunitat en què viu i a la qual deu la seva forma de ser.

Encara que hi hagi hagut alguns "cants de sirena" que proclamaven un canvi d'estratègia al consistori que presideix Dolors Sabater, la veritat és que la incorporació de gent de pes, amb el barceloní Josep Viñeta (ex COM Ràdio) o el nostrat Marcel Mauri, no ha fet pas variar gaire la relació entre la casa de la vila i la premsa local. Tot i així, els mitjans que tenim demostren setmana rere setmana el seu caràcter de proximitat, fent bones dues de les particularitats de la premsa local, des del seu sorgiment: la proximitat i la identitat.

L'estratègia actual de la indústria de la premsa ve guiada, precisament, per la creixent demanda d'informació local per part dels lectors i per les noves oportunitats possibilitades per la reconversió tecnològica. A Badalona veiem ben clar que, tot i la pèrdua d’un diari i d’un bisetmanari de referència, els mitjans escrits locals mantenen la seva hegemonia en la majoria dels estats d’opinió de la ciutadania, la qual cosa, vist el suport real i minso de l’Ajuntament a aquests mitjans, és molt.

Darrerament s’havia parlat d’un pla estratègic de la comunicació badalonina, que ha de dirigir el doctor en Periodisme Marcel Mauri i que fa un any i mig em va avançar l’Oriol Lladó. Cap dels dos, però, ha estat capaç els darrers mesos d’explicar-m’ho per poder sospesar-ho i analitzar-ho. Segurament el pla ha estat redactat en un primer estadi cap als mitjans municipals, que funcionen sota el paraigua de Badalona Comunicació, sobretot la tele i la ràdio. Un detall que no passa desapercebut és la recuperació del títol Ràdio Badalona, perdut des de la davallada de Ràdio Miramar fa 30 anys, i mal-llevat per l’Ajuntament local com a Ràdio Ciutat, títol frustrant.

Falta, doncs, que es faci públic el segon estadi del que podria ser el llibre blanc de la comunicació local badalonina, que ha d’incloure les relacions entre el Consistori i els mitjans privats, fins ara, com ha quedat dit, amb un minso suport públic i amb clares distincions. Mentrestant, m’ha cridat molt l’atenció el gest de menyspreu cap a la premsa local dels qui potser més haurien d’apostar per enfortir-la. Per part de determinat grup novell s’estan fent contactes i s’està estudiant seriosament que una associació cultural barcelonina, que edita un setmanari local en una exvila, estudiï i faci seu un projecte per editar un setmanari a Badalona. El regidor que va fer el primer contacte diuen que va oferir el suport municipal, amb publicitat assegurada per garantir la supervivència del mitjà. La cosa, segons sembla i de ser certa, està pendent de la decisió del col·lectiu barceloní.

Doncs si aquest pla de comunicació de l’Ajuntament de Badalona passa per aquesta via, anem a mal borràs. Seria una decepció pels editors –que tant i tant estan patint aquests darrers anys– i pels periodistes, que estan donant vida a les capçaleres actuals. Esperem que el seny no es perdi i que els trets identitaris de la premsa de proximitat no siguin bandejats. No fora una jugada sana. Veurem què en diu el primer tinent alcalde badaloní, l'Oriol Lladó -que fou periodista al diari local El Punt Barcelonès Nord-; ara que s'ha llançat el fuet anuncia que explicarà el Pla de Comunicació el proper dia 18, però no anuncia la suposada oferta a una editora barcelonina. Això, veurem!