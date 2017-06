Més qualitat de vida per a Badalona

Dimarts, 20.6.2017. 15:48 h

No hi ha cap vot

Del 16 al 22 de setembre d’enguany es desenvoluparà la Setmana Europea de la Mobilitat, a la qual es convida a participar municipis, ONG, escoles i altres actors interessants en el tema. Desconec si l’Ajuntament badaloní té decidit anar-hi o no, però estimo que valdria la pena perquè aquest esdeveniment es durà a terme sota el tema de la mobilitat neta, compartida i intel·ligent, com ho indica el seu lema: “Compartint s’aconsegueix més”.

L’organització –que té el suport de la Comissió Europea- està convençuda que mitjançant l'ús de les formes comunes de transport, per exemple, es poden reduir les despeses d’un municipi i reduir la nostra petjada de carboni. Però el millor de tot per als ajuntaments que hi participin és que podran conèixer gent nova i intercanviar models de treball i idees, tot experimentant els beneficis de la mobilitat compartida.

A Espanya, el Ministeri de Medi Ambient és el coordinador de tot l’Estat i en el seu web ens diu que la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM) “és una campanya de conscienciació dirigida a sensibilitzar, tant als responsables polítics com als ciutadans, sobre les conseqüències negatives que té l'ús irracional del cotxe a la ciutat, tant per a la salut pública com per al medi ambient, i els beneficis de l'ús de mitjans de transport més sostenibles com el transport públic, la bicicleta i els viatges a peu”.

Un cop d’ull al web oficial de la setmana ens aporta part del temari a treballar, el resum del qual és com una ciutat –cas de Badalona- pot gaudir de més qualitat de vida:

1.Desenvolupar un pla de mobilitat sostenible i tenir en consideració els principis de mobilitat sostenible a la planificació urbana.

2.Restringir l'accés a determinades àrees a vehicles motoritzats, prioritzant així l'espai per a vianants i bicicletes.

3.Construir noves infraestructures per caminar i anar amb bicicleta, incloent-hi carrils per a bicicletes separats del trànsit, parcs per a vianants i places, o augmentar les facilitats per a aparcament de bici.

4.Promulgar mesures per reduir la velocitat i el soroll del trànsit.

5.Incentivar els empleats dels edificis públics a anar caminant o en bicicleta a la feina, donant exemple així a la resta de la ciutat.

6.Realitzar campanyes i projectes perquè els habitants i turistes estiguin informats de com explorar la ciutat tant caminant com amb bicicleta, com ara excursions a peu, rutes turístiques per la ciutat, etc.

Animo l’Ajuntament de Badalona a fer seva aquesta setmana i portar-la cap aquí per a fer nostres les dues ambicioses metes que la Comissió Europea ha establert per a la mobilitat urbana: l'eliminació dels cotxes contaminants dins les ciutats el 2050 i avançar cap a la logística urbana d'emissions zero en els grans centres urbans el 2030.

Si les autoritats badalonines volen una ciutat amb més qualitat de vida, han de centrar-se en les quatre àrees prioritàries que contempla la Comissió Europea: la innovació, la digitalització, la descarbonització i la gent. Un cop fet això, des de la Casa de la Vila es podrà exigir als ciutadans que es comprometin a canviar o variar la manera de moure’s, mitjançant transport públic, en bicicleta o caminant; demanin permís per utilitzar carrers públics per a esdeveniments comunitaris i festivals, per poder veure els beneficis de socialitzar en els seus barris; unir-se a iniciatives de cotxe compartit, tant per estalviar diners com emissions a l'atmosfera, reservant el cotxe particular per quan sigui necessari i, finalment, instar els badalonins a iniciar un diàleg amb les autoritats locals per crear espais més agradables, així com rutes racionals i continues per a vianants i ciclistes.