Dissabte, 21.10.2017. 16:55 h

Rajoy executa un Cop d'Estat

L'Estat espanyol sempre fa bona l'estratègia del Govern de la Generalitat. Tenim un Govern català el qual cap jutge ha determinat que hagi comès cap il·legalitat. Tampoc és que el poder judicial tingui cap credibilitat (el TC és polític, el CSPJ també, decreten presó provisional a responsables pacifistes tergiversant els fets d'una manera sense precedents...). Però malgrat la falta de credibilitat d'aquest, el Gobierno espanyol no ha esperat a cap mena de sentència judicial i ha impulsat avui un cop d'Estat, destituint (a falta del tràmit del Senat) un poder executiu democràticament elegit. Si això no és un cop d'Estat no sé com definir-ho.



Com pot un executiu cessar a un altre elegit democràticament? Quina mena d'usurpació de poder és aquesta? Més tenint en compte que el Govern de Puigdemont no està executant cap mena d'ordre en contra de la legalitat espanyola en aquests moments. Diferent fóra que estigués posant en marxa l'execució d'una legalitat paral·lela a l'espanyola, però ni tan sols és el cas. Han aprofitat el discurs públic espanyol per perpetrar un cop d'estat autoritari i antidemocràtic. Però una acció preventiva com aquesta és pròpia d'un estat que se sent dèbil i atemorit. Es pot veure com una humiliació al súbdit poble català, però també dona una oportunitat de declarar la DUI com a resposta defensiva a aquest atac i preservar així el mandat democràtic: no ja el de l'1 d'octubre, sinó el de les passades eleccions.



Endavant Puigdemont: no trigueu més, si us plau. No ens falleu.