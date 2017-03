Starbucks se llevará su café a Italia y su valor aumentará

Dilluns, 13.3.2017. 09:49 h

Starbucks amplía fronteras

Milán - Primer lugar escogido por Starbucks

Aunque se trate de una cafetería estadounidense, los habitantes de Milán se sentirán como en casa

Las pequeñas cafeterías milanesas

No cabe duda de que una de las compañías de café más importante del mundo es Starbucks. La cadena de cafeterías estadounidensey tal ha sido su expansión, que raro es el país que no cuente con al menos, uno de sus establecimientos. Por extraño que pueda parecerte Italia es una de las pocas regiones que no tenía su propio Starbucks.Resulta paradójico como en un país donde se consume tanto “caffé expresso” la famosa compañía no tuviera presencia. Hasta hoy. Después de conquistar un gran número de países, por fin Starbucks se ha lanzado y ha emprendido su viaje rumbo a Italia.Pero, para esta ocasión, la empresa estadounidense no va a ubicar una cafetería convencional. La directiva ha apostado por instalar un establecimiento más “chic”,. Este tipo de cafeterías están denominadas como Premium, donde la clientela habitual suele ser más VIP y el consumo de café se dispara.Además, las personas que acuden a estos establecimientos demandan un producto de máxima calidad y teniendo en cuenta que se trata de Italia, las exigencias serán aún mayores.Ha sido Howard Schultz, consejero delegado de Starbucks quien ha tomado la decisión de abrir un Roastery en este país. Según Schultz, la creación de una cadena de cafeterías fue ideada durante una visita, que él mismo realizó, a las históricas ciudades de Verona y Milán hace más de 30 años. Para el consejero de la compañía, poderque perseguía desde hace mucho tiempo.Milán ha sido el lugar escogido para abrir la primera cafetería de Starbucks italiana. El establecimiento se ubicará en una antigua oficina que pertenecía a correos, por lo que el mejor café estará impregnado de la cultura y la historia de la ciudad. Se trata de un edificio de Art Nouveau, en concreto, se construyó al más puro estilo Liberty napolitano. Esta corriente arquitectónica tuvo una gran repercusión en la Italia de finales del siglo XIX.Además, al estar, se prevé que el establecimiento sea un punto de descanso para los turistas.Pero para su conquista, Starbucks va a utilizar sus mejores armas y por ello, este Roastery no solo contará con los mejores cafés del mundo, también sus clientes podrán disfrutar de una extensa carta de productos de repostería hechos en la panadería tradicional milanesa Princi.A pesar de que esta primera apertura en Italia ha sido una apuesta fuerte por parte de la cadena de cafeterías, Schultz no va a dejarlo solo ahí. El directivo pretende instalar otros muchos más establecimientos en la región italiana, aunque de momento, se están centrando en tener todo a punto para la de Milán. De igual modo, a partir del próximo mes de abril, Starbucks seguirá expandiéndose por el mundo y tiene previsto abrir otros 20 locales más en varios países de gran importancia.Ante la llegada de un Starbucks a la ciudad, las reacciones de los dueños de las cafeterías locales no se han hecho esperar. No es para menos, un titán de su sector aparece con fuerza y viene para quedarse. La preocupación de los pequeños comerciantes de café es evidente, sin embargo, la compañía internacional no pretende hacer la competencia a estos locales.Tal y como apuntaba Bruno Cucinelli, famoso por su conocida marca de ropa, “Starbucks no tendrá un impacto negativo”.. Los establecimientos tradicionales suelen ofrecer desayunos y cafés “rápidos”, son locales de paso. Sin embargo, la cadena estadounidense es otra forma de tomar café. Más pausada, donde puedes llevar a cabo largas conversaciones o incluso realizar alguna tarea del trabajo.Ambos conceptos son muy diferentes y por ello, Cucinelli explicaba que las pequeñas cafeterías no tienen de que preocuparse.En definitiva, los habitantes de Milán tendrán dentro de poco su propia cafetería Starbucks. La compañía de café de Estados Unidos más famosa ha puesto el primer pie en Italia ¿qué otras ciudades serán las próximas?