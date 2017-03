Los pequeños valores se impulsan en Estados Unidos

Dimecres, 15.3.2017. 10:21 h

Así está cambiando el mercado

Una fuerte apuesta por la economía local

repatriar la mayor parte del capital de empresas americanas a tierras estadounidenses

Varios cambios a tener en cuenta

Desde que se conociera la noticia de que Donald Trump iba a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, la bolsa de Nueva York, Wall Street, se ha visto beneficiada en muy poco tiempo. Si ya en las últimas semanas se ha hablado de las increíbles subidas del Dow Jones, a. Aunque la mayoría de índices bursátiles han ido presentando tendencias alcistas desde la llegada de Trump al poder, entre todos, destaca uno principalmente, el Russell 2000.Este índice también es muy conocido entre los inversores estadounidenses puesto que es en él, donde suelen cotizar la mayor parte de compañías americanas, siendo sus principales las pequeñas y medianas empresas. El valor del Russell 2000 ha crecido tanto, que en la actualidad presenta unas cifras de rentabilidad que rozan el 17%.Un hecho cuanto menos sorprendente ya que en Estados Unidosy sin embargo, éste no ha alcanzado la subida del primero, puesto que no ha conseguido superar el 10%.Con las nuevas medidas económicas impuestas por el recién elegido presidente estadounidense, las pequeñas y medianas empresas son las que se han beneficiado en mayor medida. El “America First” está dando sus frutos más rápido de lo que se esperaba y es que con Trump “América es lo primero” y por ello ha apostado por el sector del consumo local. Un sector en el que este tipo de compañías tienen una gran presencia.Aunque en Estados Unidos conviven un gran número de multinacionales y grandes compañías, la política económica de Trump se está basando en fomentar el consumo entre los estadounidenses e impulsar la economía local. En este sentido, las pequeñas y medianas empresas son las que tienen un mayor peso, puesto que son ellas las que contribuyen con gran parte de los ingresos en el país.Gracias a las iniciativas propuestas por el nuevo gobierno,debido a la reducción de impuestos para los consumidores. En este contexto, Trump ya apuntó que invertir en el consumo local era una preferencia para Estados Unidos, ya que es en este sector donde se producen más movimientos en contraposición a las ventas que se hacen fuera del país, que no logran alcanzar el 20%.El cambio que se está dando en la economía estadounidense se debe, principalmente, a la medida tomada por el nuevo presidente de. Igualmente, también ha tenido un gran peso las modificaciones que ha llevado a cabo en la regulación en el sector financiero.Lo más destacado ha sidoque firmara hace años Barack Obama. Acabar con esta normativa, ha hecho que el sector financiero experimente una subida de casi el 30%,mientras que otros valores se han frenado, como es el caso de S&P 500 que no ha llegado al 15%.El nuevo escenario en el que se mueve la economía de Estados Unidos ha provocado muchos cambios tanto en las acciones como en los fondos. Tanto es así, que los flujos que se han producido de Small&mid caps, han alcanzado valores de más de 4 millones de dólares. Unas cantidades que no se veían en la bolsa neoyorquina desde hace más de tres años.Sin embargo, a pesar de este movimiento alcista, algunos expertos como Frank Gannon, que forma parte de Royce&Associates, apuntaba que la rapidez con la que están subiendo los valores puedey explicó que era más que probable que las acciones y los fondos bajaran entre el 8% y el 10%.Aunque el nuevo rumbo que han tomado los valores estadounidenses se ha relacionado con la llegada de Donald Trump, AXA también ha comunicado que esta tendencia alcista se debe igualmente a las mejoras que se han producido con respecto al PIB y al empleo. Todo ello ha hecho que la Reserva Federal (FED) comience a subir los tipos de interés.De momento, la economía americana está en auge, pero la mayor parte de los profesionales financieros se mantienen a la espera, puesto que no se asegura que estos datos se mantengan a largo plazo.