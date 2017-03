Anunciada la plataforma 4.0 de IQ Option

Dijous, 16.3.2017. 10:35 h

Siempre es bueno ver que alguno de los brokers más conocidos del mercado no están dispuestos a quedarse estáticos, sino que crecen y evolucionan con nuevas ideas. Es, entidad que ha anunciado el desarrollo y lanzamiento de su plataforma 4.0. Con ella cambian algunas de sus características principales y se ajustan a las últimas tendencias del mercado con la intención de ofrecer un mejor rendimiento.Hay que decir que IQoption es uno de los brokers que se encuentran regulados por el CySEC, por lo que se han ganado la confianza de los traders a base de demostrar que son merecedores de ella. Se especializan específicamente en aquellas operaciones de opciones binarias que se realizan a corto plazo y llevan ofreciendo su servicio de forma constante desde que se produjera su debut en el año 2012.Uno de los rasgos principales de su sistema es que, lo que significa que está creada por ellos y que no tiene ningún tipo de similitud con la que usa la competencia.Esta actualización que han realizado de la plataforma incorpora varias novedades inéditas que tienen como objetivo mejorar la experiencia de trading de la cual disfrutan los usuarios. Una de las mejoras que ha realizado el equipo del broker se ha concentrado en mejorar el aspecto visual de lo que vemos en pantalla. Creían que la imagen clásica ya había quedado desfasada y que se necesita un cambio de aires para poder igualarse con las expectativas de los usuarios.Y hay que reconocer que el nuevo aspecto cumple con ese objetivo, siendo más que eficiente a la hora de transmitirnos. En este aspecto algo que vemos es que han cambiado colores, se han introducido varios elementos nuevos en pantalla y tenemos una serie de campos recolocados para que resulte más cómoda la navegación.Lo bueno es que algunas de las novedades introducidas se van a convertir automáticamente en elementos fundamentales en la experiencia de inversión.Uno de los añadidos es la posibilidad de expandir los gráficos y dibujar interpretaciones personales de lo que estamos viendo. Esto tiene como finalidad que podamos contrastar información y previsiones, mientras que también podemos añadir líneas de resistencia y tendencias dependiendo de lo que prefiramos. Dicen en IQ Option que, así que recomiendan utilizarla y explorarla para ver de todo lo que es capaz.También han introducido indicadores para el análisis técnico. Entienden que las opciones binarias basan gran parte de su éxito en el análisis técnico, por lo que han añadido nueve técnicas de análisis adicionales que los traders pueden usar a su voluntad. Cada una de las técnicas permite que la ajustemos y que la usemos dependiendo de cuáles sean nuestros requisitos.Por otro lado, ahora también tenemos la posibilidad de alterar el tamaño del gráfico en base a nuestras preferencias, siendo posible que seleccionemos además entre varios tipos de cuadro, con velas, barras o líneas. Cómo no, la versión 4.0 del broker también permite alterar el color y tamaño de todo ello. Otro de los cambios se encuentra en la oportunidad de colapsar o expandir el marco de tiempo para que los traders lo utilicen de forma conveniente.La idea es que los traders que utilizantengan ahora un mayor nivel de personalización y más control sobre todo lo que están haciendo. Pueden elegir distintos colores para la interfaz, adaptar los menús y personalizarlo todo a su gusto. De esta forma cada persona estará a gusto en el sistema y no se tendrá que preocupar de ninguna otra cosa.Esto ayudará, por ejemplo, a distraernos de elementos que veamos en pantalla que no nos interesen o nos dará la opción de concentrarnos en aquello que queremos ver. Como evolución de su sistema anterior lo que ha hecho el broker ha sido crear una plataforma rediseñada y de aspecto más atractivo, algo de lo cual posiblemente sus rivales terminarán tomando buena nota.En definitiva, un buen añadido para un broker que está haciendo bien su trabajo.