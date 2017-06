iForex - El mejor broker para invertir en divisas y CFDs

Para formar parte del mundo financiero e invertir en los diferentes mercados que existen, es básico contar con. Hay muchos disponibles, pero iForex es uno de los más completos, debido a todos los servicios que ofrece, sobre todo, en el mercado de divisas.Por sus herramientas exclusivas y su dilatada experiencia en el sector, es uno de los brokers mejor valorado por los expertos financieros.Cuando se habla de mercados financieros, el que siempre destaca es Forex, ya que es el más importante de todos los que existen en la actualidad. También es conocido como el gran mercado de divisas, puesto que en él se encuentran los mejores valores internacionales.De entre los más habituales, podemos destacar, aunque aquí también conviven otras monedas que pueden llegar a reportar grandes beneficios.La importancia del Forex radica en la gran cantidad de transacciones que se llevan a cabo de forma diaria en este mercado. Millones de usuarios forman parte de él y se dedican a invertir todos los días en la mayoría de divisas que están disponibles. Forex es un mercado que no tiene descanso, por este motivo, las operaciones se pueden realizar durante todos los días del año, las 24 horas.Como ya hemos dicho, para invertir en el mercado de divisas tenemos que contratar un broker que nos guíe y asesore. Existen muchos disponible pero iForex es uno de los mejores... y ahora veremos porque.Aunque el mercado de divisas es el más importante en el sector, iForex también ofrece la posibilidad de poder invertir en otros mercados financieros.Uno de lo más relevantes es el mercado de las materias primas , puesto que estos activos suelen aportar grandes beneficios en un corto periodo de tiempo. Las más populares son el oro, la plata, el gas natural y el petróleo. Y nos permite la posibilidad de trabajar con Contratos por diferencia (CFD), es decir, apostar por cualquiera de estos activos sin necesidad de adquirirlos físicamente.Otro de los mercados disponible en iForex es el de los, donde se encuentran los más importantes de las bolsas de España, Alemania, Japón y Estados Unidos. También aquí existe la posibilidad de invertir a través de los CFD.En cuanto a las, las hay que pertenecen a grandes compañías internacionales, tanto españolas como es el caso de Telefónica o BBVA, como estadounidenses, destacando a Apple, Facebook, Google, McDonald's o Coca-Cola.Para poder operar a través de este broker, tendremos que abrirnos una cuenta en el propio soporte. Habrá que rellenar un formulario de inscripción introduciendo nuestros datos personales y una dirección de correo electrónico. Una vez que realicemos estos pasos, activaremos nuestra cuenta y debemos realizar un depósito mínimo inicial de 100 euros.También podemos abrirnos un cuenta demo en iForex . Con ella, podremos probar todas las funciones que ofrece el broker sin arriesgar nuestro dinero real. Para ello, iForex nos proporciona una cantidad de euros virtuales y así poder invertir en los mercados que están disponibles y utilizar todas las herramientas de trading que nos proporciona en la cuenta Real.Otro de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un broker de confianza es las plataformas de trading que tiene disponibles. Por su parte,para poder llevar a cabo nuestras operaciones.En primer lugar nos encontramos con Fxnet Trader, una de las plataformas más populares en la web. Para poder trabajar con ella, hay que descargar un software de aplicación que se encuentra disponible en la propia página del broker. La ventaja es que se pueden llevar a cabo múltiples funciones y sincronizarlas con otros programas que ofrece el broker.Además, cuenta con muchas herramientas de trading avanzadas como gráficos integrados o multitud de órdenes.También iForex ofrece una plataforma basada en la Web. En este caso no tendremos que hacer ninguna descarga, podemos operar directamente desde la web del broker. A través de ella, tendremosy tiene disponible múltiples funciones como la de historial o posicionamiento.Por último, en el broker podemos adquirir una aplicación para dispositivos móviles, a través de la cual, se pueden llevar a cabo todas las funciones de la versión web. Esta app es de descarga gratuita y se puede adquirir para iPhone, Android y tablets.Desde 1996, iForex ha sido un broker que se ha dedicado en exclusiva a ofrecer sus mejores servicios financieros a los usuarios. Prueba de ello, son las múltiples herramientas de trading que ofrece, así como la variedad de plataformas y los muchos mercados a los que tiene acceso.Se trata de un soporte cuya, por este motivo, cuenta con el apoyo de la Comisión de Mercados de Valores chipriota (CySEC), aunque también en su página se puede ver el sello de organismos reguladores de la Unión Europea, entre otros. Todo ello otorga de legalidad al broker y además, también cuenta con un exhaustivo sistema de seguridad gracias al respaldo de empresas del sector como VeriSign Secured o Pci.Todos los, ya que colabora con un gran número de entidades bancarias.Este soporte se presenta como uno de los brokers que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos 20 años, por este motivo, en la actualidad, ofrece cobertura en muchísimos países repartidos por todo el mundo de ahí que su página web esté disponible en más de 21 idiomas.

