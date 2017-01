REFERÈNDUM O REFERÈNDUM

Dimarts, 10.1.2017. 22:48 h

Fa uns mesos, Iñaki Gabilondo, algú que no podem pas titllar precisament de prohom del moviment independentista català, va afirmar, en relació al procés que viu el nostre país, que “els problemes no es prohibeixen: es resolen”!



I és que davant de l’anhel legítim de centenars de milers de catalans que apostem per tenir un Estat propi que ens permeti gestionar els nostres recursos i servir millor la nostra gent, l’Estat espanyol respon fent-se el sord en el millor dels casos, o amb querelles, demandes, amenaces i intimidacions. La imputació d’Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per haver posat unes urnes de cartó, per tal que els ciutadans de Catalunya, en un procés participatiu, poguessin expressar la seva opinió sobre quin ha de ser el futur de Catalunya, és una cosa que clama al cel. A quin demòcrata li ha de fer por conèixer l’opinió de la ciutadania? Quin és el crim que han comès? El d’escoltar l’opinió dels ciutadans? No és això el que s’espera que faci un bon governant?



O la recent imputació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i altres membres de la mesa per haver permès que un Parlament legítim i democràtic faci allò que s’espera que ha de fer: debatre i discutir sobre temes fonamentals de país i importants per als ciutadans, no és la més gran de les contradiccions?



En qualsevol país de cultura radicalment democràtica, les qüestions fonamentals es resolen escoltant l’opinió dels ciutadans, posant les urnes, votant! No hi ha una altra manera. De fet, totes les enquestes publicades des de fa anys, inclosa l’enèsima enquesta publicada aquest cap de setmana a La Vanguardia, coincideixen en una cosa: el 80% dels catalans volen que se celebri un referèndum perquè puguem decidir quin futur volem per al nostre país.



Què farà el Govern espanyol davant d’aquesta evidència, davant d’aquest clam tan majoritari de la societat catalana d’exercir el nostre dret a decidir en un referèndum? Intentarà, com reclama Gabilondo, “resoldre” aquest problema, o optarà, com fins ara, per prohibir-lo, com si així el problema deixés d’existir? Em temo, amics, que malgrat el maquillatge de l’’operació diàleg’, la resposta continuarà sent la mateixa: prohibicions, querelles, demandes, amenaces i intimidacions!