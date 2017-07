LA CAIXA DE RESISTÈNCIA NO RESPON A UNA MENTALITAT DE DERROTA SINÓ A UN ESPERIT DE RESISTÈNCIA, DE LLUITA I DE VICTÒRIA

Divendres, 28.7.2017. 18:20 h

Per una vegada no estic d'acord amb el company Pere Cardús. Vaig formar part del Comitè de Vaga de l'assemblea de Docents i puc dir que la caixa de resistència que en un principi, alguns dirigents sindicals del moment van voler ridiculizar dient que era una mostra "de sindicalisme decimonònic" però que al final davant l'èxit van acabar imitant, va ser tot un encert per una sèrie de motius:1.- La caixa de resistència se va estrenar l'estiu de 2013 i en els prolegomens de la vaga indefinida. Concretament, va ser en l'assemblea i en el posterior sopar concert de suport que es va celebrar a Porreres dia 30 d'agost de 2013. Des d'un bon principi, som testimoni que la caixa de resistència va contribuir a reforçar la moral de lluita, de resistència i de victòria del col.lectiu docent.2.- Va servir perquè persones i entitats de Balears, dels PaÏsos Catalans i de la resta del món s'implicassin en el lluita contra el govern Bauzá i se'n sentissin partícips.3.- Napoleó deia que per una guanyar una guerra fan falta tres coses: "doblers, doblers i doblers". Bé, això no és cert del tot perquè només amb doblers però sense convenciment, esperit de lluita i de sacrifici no es va massa enfora. Ara bé, el suport econòmic com a acte de solidaritat va reforçar els lligams, la germanor del col.lectiu i va contribuir a apuntalar els membres que existeixen en qualsevol col.lectiu de masses i que són els qui dubten i que són porucs de caràcter.4.- Va ser una arma molt potent que va servir per pagar dies de vaga, multes, despatxos d'advocats i actes de propaganda.5.- També va ser un instrument molt poderós per aïllar i desprestigiar José Ramón Bauzá, fins i tot entre els seus votants, ja que la resposta fou massiva i transversal. Recordem, per exemple, el ressò mediàtic i social que va tenir el fet que centenars d'artistes donassin obres per celebrar una subhasta que fou multitudinària.I 6.- Va ser un instrument de propaganda formidable que va contribuir a popularitzar el moviment assembleari dels mestres, que ben aviat va ser vist per una gran majoria de la societat de Balears com la punta de llança contra govern de José Mª Bauzá; un govern dèspota, neofranquista, impulsor compulsiu de les retallades en sanitat i educació, enemic de la justícia social i repressor fanÀtic de la llengua pròpia de Balears, la llengua catalana.