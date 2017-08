Dilluns, 7.8.2017. 21:43 h

ARA EXIGEIX EL MÀXIM RIGOR EN LA REPRESSIÓ CONTRA ELS MEMBRES D'ARRAN



L'exemplar del diari unionista, DIARIO DE MALLORCA, d'ahir diumenge era molt curiós i eixelabrat per sis motius:



1. A la pàgina 4 publicava una entrevista de plana als portaveus d'ARRAN Palma, Àngels M. J. i Pau Oliver, amb el següent gran titular: "Arran, trece en el ojo del huracán. Los militantes de la formación en Palma tienen pensadas más acciones para su campaña contra el turismo masivo".



2. A la pàgina 14 publicava un reportatge sota el títol: "Voces contra la turistificación" en el qual sis sis dones del moviment "Ciutat per a qui l'habita, no per a qui la visita" denunciaven la saturació turística del centre de Palma amb frases com "Las políticas extractivas destrozan el medio ambiente y el tejido social generando violencia".



3. També a la pàgina 14 hi havia una crònica d'un aperitiu reivindicatiu del col.lectiu, "Ciutat per a qui l'habita, no per a qui la visita" en el qual l'activista, Manuel Domènech, denunciava la nombrosa presència policial i que l'havien fet identificar: "¿Esto es turismofobia o vecinofobia?".



4. A la pàgina 24 publicava la notícia següent: "La 'caça' al turista, protagonista de las fiestas del barrio de sa Vilanova d'Esporles. En el programa de fiestas se destaca el juego "Dóna caça al guiri. Cada dia hi haurà 3 guiris amagats pels carrers de Sa Vilanova. Si en veus un, agafa'l! I a sa barra tendràs sopar gratis".



5. A la pàgina 28 publicava un article editorial titulat "Turismofobia" que destacava per exigir a la policia i als jutges una repressió dura, ferma i severa contra els membres d'ARRAN, entre els quals hi ha les dues persones que entrevisten a la pàgina 4.



I 6. Finalment a l'última pàgina, el director adjunt i articulista estel.lar del diari, Matías Vallés, parlava de les reaccions que els seus articles impregnats de la turismofòbia més furibunda han provocat en milions i milions d'anglesos lectors del Daily Express i del Daily Star.



En fi! Un diumenge de mes d'agost apoteòsic amb un DIARIO DE MALLORCA antològic i esbojarrat digne de recordar! Anem a pams i ací teniu la relació dels documents i enllaços:

1. Entrevista als portaveus d'Arran Palma:3. Crònica sobre l'aperitiu reivindicatiu del col.lectiu "Palma per a qui l'habita, no per a qui la visita" a la Plaça de Cort de Palma.4. Festes d'estiu a Esporles amb "caça del guiri" inclosa:http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2017/08/06/caca-turista-protagonista-fiestas-barrio/1238379.html5. Article editorial de diumenge, 6 d'agost de 2017: "".(sic)(sic)-,(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)(sic)".I 6. Inici de l'article de Matías Vallés titulat "": "".Perquè pugueu jutjar vosaltres mateixos, a contiuació teniu tres enllaços dels videoeditorials que fa el director adjunt de DIARIO DE MALLORCA i uns dels màxims incitadors de la turismofòbia, Matías Vallés:13 de juliol: "Un turista vuelve a Inglaterra sin llevarse una paliza":7 de juliol: "Pánico, un turista avista a un mallorquín":6 de juliol: " Los yijadistas no encuentran pisos para alquilar"CONCLUSIÓ: Despres del "", ara el govern espanyol i les seves clavegueres estan provocant el col.lapse dels aeroports, la dimonització del turisme...Els propietaris de DIARIO DE MALLORCA són des de 1991, el "GRUPO PRENSA IBÉRICA", dirigit per Javier Moll. Aquest diari unionista, no tan sols no té res de mallorquí sinó que els propietaris actuals han imposat una línia ultra espanyolista més propera a C's que al PP ja que consideren que Rajoy és com a massa moderat i tot. Si tenim en compte que DIARIO DE MALLORCA s'ha caracteritzat reiteradament per atiar l'odi contra els turistes i fomentar-ne la dimonització, crida l'atenció que ara, quan ja s'han produït els primers incidents, surtin a exigir d'una manera tan cridanera un càstig exemplar i ferri contra els membres d'ARRAN. De fet, l'actitud dels màxims responsables de DIARIO DE MALLORCA ens recorden aquells piròmans que fan l'impossible per provocar un incendi devastador i que quan ho han aconseguit, aleshores se presenten davant l'opinió pública com els bombers voluntaris que d'una manera desinteressada lluiten per recuperar "". Quin collons!És inqüestionable que l'onada d'atempatts gihadistes amb centenars de víctimes, entre turistes i nadius, que pateix el nord d'Àfrica, des del Sinaí a Marraqueix i des de principis de 2000 fins avui mateix, han provocat un allau de milions de turistes europeus cap a l'estat espanyol com mai no s'havia vist. Igualment és irrefutable que la massificació, la sobresaturació, la manca de regulació del lloguer turístic, juntament amb un percentatge considerable de turisme de gatera, han provocat una sensació d'asfíxia entre els residents del casc antic de Palma i d'altres zones de Balears. Tot això és cert, tan cert com que només hi ha col.lapse a l'aeroport de Barcelona i actes vandàlics contra els turistes n'hi ha hagut a Barcelona i a Balears. Cometríem un error si consideràssim el fenomen de la turismofòbia que ha rebentat en ple estiu de 2017, precisament, just dos mesos abans del referèndum d'autodeterminació de Catalunya de dia 1 d'octubre, com un fet imprevist i relacionat només amb la massificació i amb la masolfridura general provocada per la glopada d'aire saharià que a les nits no ens deixa dormir. Recordau la frase del jutge espanyol, Daniel del Alfonso, al ministre de l'interior, Fernández Díaz, reproduïdes en el vídeo "": "". Bé idò, l'Operació Catalunya continua més activa que mai i ara s'han de carregar els aeroports, el turisme, el pacifisme radical de la "revolta dels somriures", etc.Diguem-ho clar perquè tothom ens entengui: el govern espanyol i els seus agents de la Bruneta mediàtica, d'aquí a l'1 d'octubre volen merder, violència, vandalisme, tots, morts i sang als carrers dels Països Catalans per rebentar la imatge internacional de l'independentisme i rompre la unitat d'acció de la societat civil (ASM, OCB, ANC, Òmnium Cultural...); una unitat d'acció que, fixau-vos bé, només trenquen, una i altra vegada, els mateixos de sempre.Però bé, res d'això no és sorprenent. Tan sols als crèduls, als passarells i als beneitets útils, això els pot sorprendre i venir de nou. L'estratègia preferida del colonialisme ha estat, des de sempre, provocar mitjançant agents infiltrats una brega entre els colonitzats per a continuació intervenir directament i presentar-se com els pacificadors i els defensors de la pau i la convivència. L'historiador Ferran Soldevila ja ens va advertir d'aquest estrategama que va emprar el Conde Duque de Olivares i tots els que han vingut darrera d'ell: provocar "" dins Catalunya i després presentar la invasió de l'exèrcit espanyol com una acció de pacificació que no pretén altra cosa que restablir la convivència, la pau, l'harmonia i la concòrdia entre els colonitzats que són presentats com uns salvatges i uns bàrbars que se maten ells amb ells i que no se saben autogovernar.Això que ha fet DIARIO DE MALLORCA, encendre els ànims entre els mallorquins contra el turisme i un cop s'han produït els primers actes vandàlics, presentar-se com el defensor del turista i de la pau social tot i exigint un càstig exemplar per als implicats, forma part del manual de la guerra bruta. No debades, aquest diari, com tot els mitjans del GRUPO EDITORIAL PRENSA IBÉRICA, fan pinya amb EL MUNDO (ja se va veure en la defensa de la piscina il.legal de Pedro J. Ramírez a la Costa dels Pins o en la persecució, setge i assassinat polític d'UM, per exemple) i les seves redaccions són plenes de succedanis d'Eduardos Indas i Estebans Urreiztietas que publiquen informes falsos, fomenten l'odi als turistes, organitzen campanyes de linxament i judicis paral.lels a partir de la vulneració sistemàtica del secret de sumari, filtracions interessades i esbiaixades per part de policies, jutges i fiscals espanyols, etc.