L'EFICÀCIA I LA CONTUNDÈNCIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA HA DEIXAT ELS PODERS FÀCTICS DE MADRID EN ESTAT DE XOC

Dissabte, 19.8.2017. 20:42 h

L'article de Graciano Palomo és molt revelador. Els poders fàctics de Madrid mai no s'esperaven com i de quina manera les institucions i la societat civil catalana afronten i gestionen la crisi brutal que ha suposat i suposen els atemptats terroristes brutals de dia 17 i 18. El to de l'article de Palomo és el d'una persona abatuda, desconcertada i que confon desitjos amb realitats. Que tot un ex president dels Estats Units com Obama hagi dit que el món necessita líders com Carles Puigdemont i no com Donald Trump per la manera com tot el govern català ha afrontat la matança monstruosa de fa dos dies, ha deixat estupefactes els poders fàctics de Madrid ja que els ha agafat per sorpresa i no se n'acaben d'avenir.



Tot el món ha vist que Catalunya ha afrontat la prova de foc dels atemptats gihadistes com si ja fos un estat independent i no una colònia d'Espanya. Tots els mitjans internacionals parlen de la policia catalana, els Mossos d'Esquadra; del govern de Catalunya; el conseller d'afers exteriors, Raül Romeva, és qui ara ja rep els ministres d'Alemanya i de França quan al ministre espanyol d'afers exteriors encara se l'espera per Barcelona; la solidaritat dels taxistes, hotelers, treballadors i de la població s'ha estès arreu del món; l'eficàcia i la solidesa amb què el sistema sanitari català ha encaixat –recordau allò que va dir el maleït jutge espanyol al ministre d'Interior Fernández Díaz: "Ministro, les hemos destrozado su sistema sanitario", no ha passat desapercebut al món.



I això no és res vora el que espera al govern de Madrid quan hagi de donar explicacions als governs dels més de 30 estats del món que tenen ciutadans morts o ferits en els atemptats de fa dos dies a Barcelona sobre el com i el perquè ha vetat informació vital sobre el terrorisme gihadista dels servicis d'intel·ligència d'arreu del món als Mossos d'Esquadra.