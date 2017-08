SSS SE QUEDA TOTA SOLA, DE MOMENT, EN L'INTENT DE LLANÇAR L'EXÈRCIT ESPANYOL CONTRA EL POBLE DE CATALUNYA

Diumenge, 20.8.2017. 11:43 h

Ja fa mesos que la mosqueta morta, Soraya Sáenz de Santamaría (SSS), va bravejant per dins els despatxos de Madrid que Espanya derrotarà Catalunya per 10-0, que els polítics catalans quedaran tots inhabilitats amb els béns familiars confiscats i que de cap de les maneres dia 1-0 se celebrarà el referèndum d'autodeterminació.



SSS i el seu estat major ja ho tenen tot preparat i ben planificat si bé només els falta l'espurna, l'excusa, el pretext, la coartada amb la qual intentar justificar davant la comunitat internacional tornar enviar l'exèrcit espanyol a invadir Catalunya. Com he dit, ja ho tenen tot preparat per enviar els soldats i els tancs a ocupar els llocs neuràlgics i estratègics de Catalunya: fronteres, torres de telecomunicacions, aeroports, ports, vies de comunicació (estacions de trens, metro..), centrals hidroelèctriques i nuclears, seus de mitjans de comunicació públics (TV3, CatRàdio...), el Parlament, el palau de la Generalitat, la seu dels principals ajuntaments, totes les comissaries dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Urbana de Barcelona i de les policies locals, els centres de control d'emergències i del trànsit d'autopistes i de carreteres...



Com he dit, ja fa anys que el govern d'Espanya ho té tot planificat tot i esperant amb ansietat el moment oportú per fer la passa i donar l'ordre de: "A por ellos". Però, perquè el govern Rajoy doni aquesta ordre als generals espanyols necessita l'escenari adequat que ho justifiqui. I quin és aquest escenari? Doncs, les escenes esgarrifoses que els mitjans de comunicació unionistes (El Periódico, La Vanguardia, El Mundo, La Razón, ABC, Tele 5, Antena 3, TVE, la Sexta...) han repetit una i altra vegada amb tota casta de detalls aquests dies: dos atemptats terroristes, 15 morts, més d'un centenar de ferits de 34 nacionalitats, cossos mutilats per damunt la Rambla de Canaletes, nins, dones, gent gran, joves, homes... destrossats, explosions, ganivetades...



Tot això ha passat, ara ja ho tenim però hi ha hagut un fet decisiu amb el qual el govern d'Espanya no comptava: la reacció immediata, eficaç i contundent del Govern de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana al capdavant però també del servici d'urgències, l'atenció hospitalària, servicis socials...; i sobretot, també la reacció exemplar de la societat civil amb els taxis fent trajectes gratis, llargues coes als hospitals per fer donacions de sang, particulars que oferien els seus domicilis per acollir turistes que no podien tornar a l'hotel, persones anònimes portant botelles d'aigua als conductors retinguts hores i hores en els controls policials, ciutadans que s'oferien per fer de traductors als hospitals...



SSS ja ho tenia tot previst i calculat. De fet, aquest mosqueta morta que pareix que no ha romput mai un plat, ja fa temps que com a ministra espanyola de Presidència i que dirigeix en persona el CNI, té damunt la taula una adaptació a les circumstàncies actuals de Catalunya del manual que la CIA va emprar per preparar el cop d'estat que va acabar amb el president legítim de Xile elegit a les urnes, Salvador Allende, dia 11 de setembre de 1973.



SSS, estúpida i creguda, ho tenia tot preparat per guanyar 10-0 però, de moment, no li ha sortit bé. Ans al contrari. Ara el govern espanyol està dividit. També el PSOE. Hi ha ministres i segons sembla, fins i tot el president Rajoy, que es van resistir a les seves pressions com també alguns generals de l'estat major de l'Exèrcit espanyol que encara mantenen dos dits de seny i recorden el que la presidenta d'Alemanya, Angela Merkel, va dir a Rajoy dia 28 de juliol: "vés viu, no t'extralimitis a l'hora d'afrontar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya perquè te pots trobar amb tota la comunitat internacional en contra".



