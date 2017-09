Dissabte, 30.9.2017. 23:00 h

UNA CARTA PRIVADA DE PRIMO DE RIVERA DIRIGIDA A FRANCO (1934) EXPLICA LA FÒBIA COMPULSIVA DE RAJOY (PP), DE SÁNCHEZ (PSOE), RIVERA (C'S)

I LES RETICÈNCIES DE PABLO IGLESIAS, ADA COLAU, DANTE-FACHIN... AL REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACIÓ DE L'1-O.



Dia 14 de setembre de 1934, José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la "Falange Española y de las Jons", va escriure una carta privada al general Francisco Franco en la qual reconeixia que "el elemento decisivo" que l'empenyia a demanar a Francisco Franco a pegar un cop d'estat era la independència de Catalunya:



CARTA AL GENERAL FRANCO. Madrid, 24 de septiembre de 1934. "Mi general: (...) si se proclama la República independiente de Cataluña no es nada inverosímil, sinó al contrario, que la nueva República sea reconocida por alguna potencia. Después de eso, ¿cómo recuperarla? El invadirla se presentaria ya ante Europa como agresión contra un pueblo que, por acto de autodeterminación (sic) , se había declarado libre. España tendría frente a sí, no a Cataluña, sino a toda la anti España de las potencias europeas".



Qui va dir això és José Antonio Primo de Rivera, un dels grans promotors dels cops d'estat contra Cataluña i ho diu, no en un míting públic, sinó en una carta privada al general Franco, quinze dies abans del fets de dia 6 d'octubre de 1934, quan el president Companys va declarar l'Estat Català de la República Federal Espanyola.



A hores d'hora, molta gent té present dins el cap com l'exèrcit espanyol va esclafar la República Catalana: el Palau de la Generalitat fou bombardejat per les tropes a les ordres del general Domènec Batet, hi va haver 74 morts, 252 ferits, 3.400 càrrecs polítics empresonats, la majoria del govern el govern detingut i empresonat, el tancament de nombrosos diaris catalans: La Publicitat, L'Opinió, La Humanitat, El Diluvio, Solidaridad Obrera, La Rambla..., la condemna a mort del comandant dels Mossos d'Esquadra, Pérez Farràs, i del capità Escofet, si bé foren indultats pel president Alcalà-Zamora, etc.



La classe dirigent espanyola (política, sindical, empresarial, periodística, militar...) ho té claríssim, avui i fa 80 anys. Tant és ara com abans i això ja ve d'enrere: avui, Mariano Rajoy del PP, com Pedro Sánchez del PSOE, com Albert Rivera del C's, o com Pablo Iglesias, Ada Colau, Dante-Fachín... no poden acceptar de cap de les maneres un referèndum d'autodeterminació "vinculant" com el del l'1-O perquè si guanya el SÍ, aleshores saben perfectament que, en qüestió d'hores o de pocs dies, hi haurà el reconeixement internacional per part d'alguns estats, fet que ipso facto deixarà neutralitzats els tribunals espanyols (TC, TS, TSJC...), les multes, la fiscalia, la policia, la Guàrdia Civil, l'exèrcit, etc., i també convertirà la República Catalana en un fet irreversible al llarg dels segles.



Com deia Sun Tzu (544 a C- 496 aC) a "l'Art de la Guerra": "si coneixes l'enemic i te coneixes a tu mateix, ni en cent batalles correràs perill; si no coneixes l'enemic, però te coneixes a tu mateix, perdràs una batalla i en guanyaràs una altra; si no coneixes l'enemic i ni te coneixes a tu mateix, correràs un gran perill a cada batalla".