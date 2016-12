Diumenge, 18.12.2016. 16:34 h

L'EURAM: economia, societat i cultura als PPCC

L'EURAM és l'Euroregió de l'Arc Mediterrani i la formen uns països que tenen semblances i coincidències econòmiques, socials i culturals, a més de tenir tots la mateixa llengua. Els territoris que la formen són el Principat, el País Valencià, les Illes Balears, Andorra i la Catalunya Nord. Va néixer a partir de la idea de l'Institut Villalonga d'Economia i Empresa, i té seus a Barcelona, a València i a Palma. Compta amb el suport d'institucions públiques i empresarials de tots aquests indrets. Es pot dir que és una institució econòmica i empresarial dels Països Catalans.



Des d'aquesta organització es pot fer una gran tasca per a la cohesió de tres territoris que són els que tenen l'espoli fiscal més gran de l'Estat espanyol. De fet, sembla que són els pilars fonamentals sobre els quals se sosté un estat en fallida. D'aquí que s'aprecii tant un territori com el del Principat, quan s'odia tant la majoria dels seus habitants. Quasi tots els altres territoris de l'Estat espanyol sobreviuen gràcies a l'espoli a què són sotmesos els que pertanyen a l'EURAM. Només els habitants del Principat tenen consciència d'una explotació de segles, i, per això, exigeixen al seu Govern que faci les passes pertinents per poder decidir el seu futur. Els habitants del territori de les Illes Balears, que és el que està sotmès al major espoli fiscal, encara no han adquirit consciència de l'explotació i colonització que pateixen per part del Govern de l'Estat. Les Illes Balears seria un dels països més rics del món, si fos independent. Algun dia el poble de les Illes descobrirà qui li va arravatar la sobirania i qui li està xuclant el benestar, i també voldrà recobrar la seva independència perduda per la força de les armes el 1715.



L'EURAM, conscientment o no, està fent la seva feina, aquesta setmana passada, l'Institut d'Economia i Empresa Ignasi Villalonga ha organitzat el seminari “L'economia de la secessió” a València, amb el professor emèrit de la Universitat de Montreal, François Villancourt. expert en polítiques públiques i que ha estat consultor per a organitzacions internacionals com el Banc Mundial i l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic de les Nacions Unides. Aquest seminari tenia la intenció de partir de les divisions de països que s'han anat formant, tant a Europa (Txèquia i Eslovàquia, o Noruega i Suècia), com en altres llocs (Sudan i Sudan del Sud, o Etiòpia i Eritrea). També s'havien d'estudiar quatre casos de possibles secessions en el futur: Escòcia, Quebec, Flandes i Catalunya.



Adjunt a una de les darreres revistes El Temps s'ha publicat un estudi titulat Indústries culturals. Economia i territori a l'EURAM núm. 4, en el qual es presenten diversos treballs sobre aspectes culturals als PPCC. Voldria destacar un dels que sobresurten que és el sector de les editorials, de la publicació de llibres en català i en castellà que es fa a l'EURAM, i també es compara amb el que es fa a Euskal Herria i Galícia. És interessant per saber què passa a tots els territoris, especialment a les Illes Balears. Al Principat, el 63% de l'edició de llibres és en castellà i el 28% en català; al País Valencià, el 71% en castellà i el 19% en català; a Euskal Herria, el 59% en castellà i el 24% en eusquera; a Galícia, el 55% en castellà, i el 34% en galaicoportuguès. A tots aquests indrets s'edita bastant més en castellà que en la llengua pròpia del territori. La sorpresa agradable arriba quan s'analitza l'edició a les Illes Balears, aquí s'edita el 36% en castellà i el 48% en català. Si algú s'ha molestat a sumar els % de cada indret i se n'ha adonat que no s'ajusten al 100%, és perquè la resta és edició en altres llengües. La normalització de les respectives llengües pròpies ha estat impulsada des de les escoles que han contribuït a augmentar el nombre d'escriptors i el de lectors, encara que s'ha de continuar fent molta feina en aquest aspecte.



Ja només vull deixar constància de tres dades dels territoris integrants de l'EURAM, en comparació amb l'Estat espanyol, perquè es vegin les possibilitats de formar una confederació de la gran nació: l'EURAM té la balança comercial de signe positiu amb els EUA, és a dir, que les exportacions superen les importacions, en canvi la balança comercial de l'Estat espanyol és de signe negatiu; els territoris de l'EURAM tenen el 52,5% del turisme que visita tot l'Estat i Barcelona i València es troben entre les 50 ciutats més ben valorades del món en sostenibilitat i qualitat de vida. Els estudis que realitzarà l'EURAM demostraran als habitants d'aquests territoris la necessitat de poder elegir el seu futur, ja que no han pogut fer-ho en la situació actual.