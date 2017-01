Aquesta és l'Espanya que persegueix fanalets amb un estel

Diumenge, 8.1.2017. 17:06 h

Quan parl d'Espanya sempre em referesc a persones que tenen poder o ocupen càrrecs polítics que utilitzen per refermar l'Espanya heretada de Franco. Aquesta Espanya se suposa que no persegueix fanalets amb bandera, crec que deu ser perquè la quadribarrada porta un estel, i passa a dir-se estelada, però el problema és l'estel; un conjunt d'estels lluminosos formen part del que denominam el cel, encara que no fan altra cosa que estar dins l'univers, i es deixen veure durant les nits estelades. Els qui representen Espanya, el PP, C's, el delegat del Govern espanyol, tertulians i altres són els que han posat el crit en el cel, perquè a la cavalcada dels reis de Vic es porten fanalets amb estelades. El fet que es volguessin prohibir ha comportat que la producció dels esmentats fanalets es multiplicàs així com el seu consum. A més prohibició, més fanalets estelats. Això és el que han provocat els representants espanyols al Principat. El president del PP català, García Albiol, ha qualificat de “mentes mezquinas” i “fanáticos”, els qui utilitzaven un dia tan especial per fer política; el delegat del Govern, el Sr. Millo, ha acusat l'ANC d'actuar a la desesperada perquè l'independentisme està perdent suport, quan en realitat i amb les seves intervencions passa tot el contrari; el president de Societat Civil, Mariano Gomá ha manifestat: “La repugnante utilización política de niños y el adoctrinamiento, nada sutil, que pretenden hacer las entidades separatistas no puede contar con la complicidad ni directa ni indirecta de TV3". Fins i tot Mariano Rajoy s'ha queixat del fet, durant el seu passeig matinal al seu lloc d'estada de Galícia.



Aquesta Espanya que persegueix fanalets amb l'estelada és la mateixa que arxiva una denúncia, així ho ha fet la fiscalia de Barcelona, contra missatges al Twitter que comparaven les institucions catalanes i el procés sobiranista amb el nazisme. És la mateixa que diu que no hi ha delicte quan es diu: “Muerte a Cataluña, una bomba a todos los independentistas" o “El Verano Es Para prenderle fuego a Cataluña y que todos los catalanes ardan y se mueran y mear sobre sus putas cenizas".



Aquesta Espanya que persegueix fanalets amb l'estelada és la que permet que al restaurant El Cangrejo de Ciudad Real facin propaganda del menú de la nit de Nadal amb un fullet que a la part superior i ocupant un terç de la superfície del paper duu a l'esquerra la foto de José Antonio, a la dreta, la de Franco i enmig el logo del restaurant, un cercle amb la bandera espanyola i el cranc. Sobre José Antonio, el jou i les fletxes; sobre Franco, l'àguila franquista i sobre el logo, un altre tipus d'àguila i davall el logo el crit franquista Arriba España. El sopar de l'esquerra es diu Don José Antonio Primo de Rivera i s'ofereix per 30 euros. El sopar de la dreta es diu Don Francisco Franco i val 35 euros. Tots dos tenen entrants, mariscada, plat principal, postres de la casa, begudes, cafè o infusió i xarrup.



Aquesta Espanya que persegueix fanalets amb l'estelada és la que silencia o fa cas omís que a Andalusia s'hagi fet una manifestació sobiranista el 4 de desembre per celebrar el 39 aniversari del mateix dia de 1977, quan els andalusos varen reclamar amb històriques manifestacions ser reconeguts com a autonomia de ple dret. Enguany i amb un dia plujós varen ser uns 5.000 els manifestants per una “Andalusia Sobirana”. Un bon grup d'associacions de la societat civil i partits polítics han defensat el dret a decidir del poble andalús. Entre altres consignes, la manifestació ha anat avançant als crits de: “Independencia”, “Andalucía soberana”, “Sólo queremos banderas andaluzas”, “Andaluces levantaos”, “Viva Andalucía libre” o “Por una Andalucía libre, los pueblos y la humanidad”



Aquesta Espanya que persegueix fanalets amb l'estelada és la mateixa que va empresonar els colpistes del 23 F en cel·les que no eren cel·les ja que no tenien reixes, i eren tractats de forma exquisida, segons diu Rafael Pillado, vicepresident de Fuco Buxan; Tejero gaudia d'immillorables vistes a la ria, rebia les visites que volia i tenia barra lliure de marisc i tracte de vip. Més que una presó, allò era un hotel, diu l'historiador Enrique Barrero; Milans del Bosch i Torres Rojas eren atesos per un majordom que els servia els menjars i els atenia la resta del dia, va confessar aquest majordom al programa “El Intermedio” de la Sexta.



Aquesta Espanya que persegueix fanalets amb l'estelada és la mateixa que ara espera veure com Gerard Piqué és castigat pel Comitè de Competició, perquè al final del partit que varen jugar contra l'Atlètic de Bilbao va dir que els penals que varen fer a Neymar i a ell eren molt clars, però que ja sabia com funcionava això. Que ja s'havia vist el que havia passat en el partit Sevilla-Madrid, i que ells, l'equip, pretenen jugar a futbol i no a la ruleta, que és el que provocaven aquests arbitratges. El que va dir Piqué és el que han confirmat aficionats al futbol que no són del Barça, que han dit que, a més, s'havia d'expulsar a un altre jugador de l'Atlètic per haver agredit un contrari sense pilota. Igualment, aficionats que no eren del Sevilla afirmaven que cap dels dos gols del Madrid no havien estat legals, o que no havien d'haver anat al marcador, a instàncies de l'àrbitre. Aquesta és l'Espanya que persegueix fanalets amb estelada o persones que afirmen que per fer una truita s'han de trencar els ous.