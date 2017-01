Diumenge, 29.1.2017. 17:00 h

L'expresident José Ramón Bauzá vol tornar governar i acabar l'obra de destrucció cultural i lingüística que va començar

L'expresident del Govern de les Illes Balears va visitar el programa La Vila del Pingüí d'Ona Mediterrània, on li varen fer una entrevista, en què va demostrar que no estava disposat a rectificar cap dels desastres que havia fet durant el seu mandat. Com que aquesta persona continua tenint interès a regir els destins del PP i tornar a governar, és important que se sàpiga quins són els canvis que pensa fer en la seva forma d'actuar o que no pensa fer-ne ni un. Es tracta de desemmascarar-lo encara que no ho necessiti massa, ja que és una persona que navega entre extrems, passa de ser el president que té una major victòria a les eleccions a ser el governant que més vots ha perdut.



En primer lloc, com que parla dels seus afiliats i dels seus ciutadans, se li ha d'explicar que això el converteix en egòlatra, ja que ni els afiliats són seus ni els ciutadans tampoc. Diu que va donar una passa a un costat, frase de moda entre els polítics, i la passa la va haver de fer obligat pels ciutadans, que no són seus, ni li poden donar mai suport majoritari, a causa de la desastrosa forma de governar que va tenir durant el seu nefast mandat. Diu que si torna a la presidència del partit, deixarà les portes obertes a qualsevol persona que vulgui utilitzar la seu per al que sigui oportú. Era oportú presentar la seva candidatura el dia que va trobar les portes tancades? Si avui hagués d'aplicar el trilingüisme ho faria d'una altra manera. Segur que sap de quina altra manera l'ha d'aplicar? Encara no sap que els tècnics en l'aplicació del tractament de llengües es troben a l'escola i a la universitat?



¿Per què s'entossudeix a parlar d'una capacitació i formació lingüística de les tres llengües per igual, quan amb això demostra que no en té ni idea, ja que és impossible fer aquesta generalització a l'escola, encara que hi pugui haver algun cas, alguna persona, que ho aconsegueixi, i amb moltes altres ajudes que l'escola no pot oferir? Quan li varen demanar si coneixia la situació lingüística del català a les Illes, va contestar: “Jo el que interpret és l'ús en llibertat. Que et puguis dirigir al teu entorn en la llengua que vulguis, sigui aquesta el català o el castellà. Això per mi és el rellevant i important. I que no es posin traves, tampoc des de l'Administració.” Aquesta és una gran mentida, que anirà repetint. On quedava la llibertat de les persones que havien d'acudir a l'Administració i no eren ateses en català, ni se les entenia, perquè el seu Govern havia suprimit el requisit del coneixement del català per a la funció pública?



Afirma que no va fomentar mai l'ús d'una llengua sobre l'altra. Això és una gran mentida i em va recordar una altra frase falsa de qui era el rei de l'Estat espanyol, Juan Carlos, quan va afirmar amb rotunditat que “A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano”. El fet que el castellà sigui requisit a l'Administració i el català no, no es posar el castellà per damunt del català? No sap què significa restituir la normalitat lingüística a una llengua que ha estat perseguida i que s'ha intentat fer-la desaparèixer?



Quan se li va preguntar si tornaria a implantar el TIL, va contestar que ell creia en el trilingüisme. I els treballadors de l'ensenyament també que hi creuen, i saben que manquen especialistes, personal i material per dur-lo endavant, cosa que no va estar disposat a fer quan volia implantar el TIL. A més, crec que no dic cap mentida si afirm que els docents creim en el multilingüisme. Quan se li demana si tornaria a eliminar el requisit del coneixement del català per a la funció pública, afirma que sí, que ho tornaria a fer, que el deixaria com a mèrit, i va fer ús de la demagògia quan va argumentar que no es podia prescindir de grans professionals per mor del català. O és que a Madrid renuncien al requisit del coneixement de l'espanyol per ocupar un càrrec públic, perquè arribin grans professionals d'altres estats? No aprenen l'espanyol els especialistes que provenen de països que tenen diferents llengües? No es pot aprendre el català si es vol fer feina a les Illes? No han d'aprendre la llengua de l'estat on van a fer feina els joves que surten a l'estranger, perquè aquí no n'han trobada? Per què no diu d'una vegada que a ell no li importa un rave la llengua catalana?



Quan li demanen si suprimiria l'ecotaxa, diu que sí, ja que hi pot haver touroperadors que deixin de dur turistes per mor dels 50 cèntims de l'ecotaxa. Per què no vol obrir els ulls i l'enteniment i veure com ha funcionat a la perfecció l'ecotaxa i que el turisme, llastimosament, ha continuat batent rècords. Altra cosa és com s'han de gastar els doblers recaptats. Tothom que viatja paga ecotaxes sense cap problema i això no significa que paguin cap impost, com afirma, usant una altra vegada el recurs de la demagògia. Quan li demanen en quina llengua han fet aquesta entrevista fuig d'estudi i afirma que uns diran que en català, uns altres en català de Mallorca, uns altres en mallorquí, i uns altres en balear. Un que ha estat i vol tornar a esser president del Govern de les Illes Balears i no sap quina llengua parla demostra haver assolit una cultura mínima, especialment si quan li fan una entrevista a Sevilla i li demanen en quina llengua han parlat, no contesta uns diran en castellà, uns altres en castellà de Sevilla, uns altres en sevillà i uns altres en andalús. Per saber quina llengua parla aquí i quina parla a Sevilla no necessita ser filòleg.