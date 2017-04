El document Pacte per l'Educació de les Illes, un altre paper banyat? (1)

Diumenge, 9.4.2017. 11:56 h

Pacte per l'Educació de les Illes, un altre paper banyat? (1)

Començaré analitzant què han aprovat sobre el model lingüístic les persones que han acceptat aquest document. Un paràgraf referit a la llengua catalana, llengua pròpia i cooficial de les Illes Balears, diu el següent: “Sempre tindrà un tractament preferent la llengua pròpia de les Illes Balears, i se'n garantirà l'ús com a llengua vehicular, tal i com marquen l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística. En aquest sentit, es considerarà la situació de la llengua catalana com a minoritzada i no normalitzada.” 31 anys després de la Llei de Normalització Lingüística i 34 després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, el document del Pacte per l'Educació de les Illes (a partir d'ara “document”) repeteix el que ja estava escrit a l'Estatut (la nostra Constitució) i a la principal llei sobre la llengua catalana, per retornar-la a la normalitat, després del mal que se li havia fet durant segles. Tres dècades i quasi mitja no han estat prou per normalitzar-la. Alguna gent s'ha cansat de la paraula “normalització”, quan aquesta després d'haver-se iniciat ha sofert unes quantes sotragades que han deixat la llengua catalana en molt pitjor estat que el que tenia abans de la mort del dictador, com a mínim en l'àmbit social.



M'agradaria saber què pensen aquelles persones que tenien vot en el Consell Escolar i que pretenen frenar la normalització de la llengua catalana, i també què pensen les altres sobre allò que varen aprovar. En el “document” s'afirma que la llengua catalana ha de ser la llengua vehicular de l'escola, cosa que ja deien l'Estatut i la Llei de NL. Si tenim en compte que això mai no s'ha aconseguit... han previst quina serà la manera perquè ara sí es pugui assolir? Saben què significa llengua vehicular? A partir d'ara intentaré explicar-ho de manera científica i objectiva, perquè si no ho faig així, se m'acusa de ser subjectiu i d'expressar només la meva opinió. Per això definiré llengua vehicular des de quatre angles d'objectivitat:



a) Del Diccionari de l'Enciclopèdia: Llengua vehicular LING Llengua de comunicació entre parlants de llengües maternes diferents.

b) Del Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola: “Dicho de una lengua: Que sirve de comunicación entre grupos de personas de lengua materna distinta.”

c) De la Viquipèdia: Llengua vehicular és la que utilitzen els parlants de diverses llengües per entendre's entre ells, generalment en una regió determinada.

d) Del Diccionari de Sociolingüística de Francesc Ruiz i San Pascual, Rosa Sanz i Ribelles i Jordi Solé i Camardons: Llengua normal, general o de relació en un context en què s'usen, en menor mesura, altres llengües. D'acord amb la legislació lingüística, el català és la primera llengua de l'ensenyament. D'acord amb la definició de Calvet (1981), són les llengües “usades per a la intercomprensió entre dues comunitats lingüístiques [...] que no parlen les mateixes llengües”.



S'ha entès què significa llengua vehicular? Segons el document Pacte per l'Educació de les Illes, la llengua catalana ha de ser d'ús preferent i vehicular a l'ensenyament. Això vol dir que a l'escola, serà la llengua de relació dels mestres amb els altres mestres, dels mestres amb els alumnes, dels alumnes amb els mestres, dels alumnes amb els altres alumnes, dels mestres amb els pares i mares; tot això dins i fora de les classes, en els corredors, en el pati i durant les classes, a excepció d'aquelles on s'estudiïn altres llengües, que hauran d'esser en la llengua que s'ha d'aprendre. Ha de ser la llengua de les relacions orals i de les relacions escrites. Si es vol cercar un exemple, per entendre-ho, ha de ser ben igual que el que ocorre a qualsevol escola d'Extremadura, de Castella-Lleó o d'Andalusia, a qualsevol classe on acudeixen alumnes de parla castellana, de parla àrab, de parla romanesa, etc. Allà s'empra la llengua castellana per a les relacions orals i escrites, a les classes, als corredors i al pati. L'únic àrab o romanès que se sentirà serà el que usin alguns alumnes en el pati, o en els passadissos quan tots siguin parlants de llengua àrab o romanesa, però només que hi hagi un alumne de parla castellana, tots parlaran en castellà. Doncs, això és el que ha de passar aquí, però en català.



De totes maneres, no sé si quan es va redactar o votar aquest “document”, es pensava que se seguiria al peu de la lletra tot el que es diu o si es tractaria com si fos paper mullat, ja que el fet que havia de ser llengua vehicular a l'escola està legislat des de fa 30 anys i escaig i no s'ha aconseguit, no s'ha assolit a la gran majoria d'escoles que el català fos llengua vehicular entre els parlants de les diferents comunitats lingüístiques. El castellà s'ha apropiat de gran part del dret a ser llengua vehicular del català. Si avui es comprova a qualsevol escola de Palma i zones turístiques, de la muntanya o del pla, el català no és la llengua vehicular. Així que benvingut sia aquest document, si aquest fet ha de canviar, perquè si no es fa així, no haurà servit per res. En continuarem parlant.