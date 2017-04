Diumenge, 23.4.2017. 13:28 h

MÉS transparència o MÉS corrupció?

( 2 vots ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta





Abans de començar a escriure permeteu-me de fer una mica de presentació: no som periodista, no som escriptor (en el sentit de literat o lletrat), només ho som (en el sentit d'“escriptor és qui escriu”), el que sí som és mestre i escric perquè la gent que em llegeix, sempre he sabut que hi havia algú que em llegia, m'entengui. Procur escriure de la manera més senzilla i entenedora possible; si no ho aconseguesc, me'n sent responsable. Els temes en els quals hi entenc una mica són els lingüístics i, especialment, els sociolingüístics; uns altres temes que m'han preocupat gran part de la meva vida són els relacionats amb l'educació. Sempre continuu formant-me i adonant-me que hauria de viure unes quantes vides per poder afirmar que els dominava. La resta de temes existents m'interessen i procur estar al dia, m'agrada estar informat, encara que massa vegades me n'adon que estic totalment desinformat i manipulat, cosa que intent evitar de totes totes.



M'interessa tot el que està relacionat amb la política, perquè pens que poques coses existeixen que no hi estiguin referides, però de cada dia entenc menys els polítics; crec que n'hi ha molts que exerceixen de polítics, però no ho són. Els polítics haurien de saber gestionar els béns públics, cuidar-los, preservar-los i utilitzar-los per a millorar la vida de les persones, i, sembla que són molts els que només utilitzen aquests béns en benefici propi. Gasten en luxes propis els doblers de tots. Totes les persones hem vist com algun familiar proper malgastava els nostres doblers i ens hem enfadat, deprimit i alguns, emmalaltit. Vos imaginau si tenguéssim aquesta mateixa sensació quan molts polítics ens roben a mans plenes la nostra pecúnia?



Com deia, rep la informació a través dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials i dels llibres. M'agrada escoltar tertulians que dominen o pretenen conèixer els temes polítics actuals, m'indigna un tal Inda obsessionat a perseguir comunistes, i un tal Marhuenda, prepotent, que sempre que parlen contra els seus, els del PP, remena el cap de dreta a esquerra, negant tot el que diuen sense parlar. Ara farà el mateix davant el jutge que l'ha imputat (volen que s'utilitzi l'eufemisme “investigat”). Tot aquest interès a aprendre les primeres lletres sobre política ha fet que arribàs a conèixer i saber que el PP i el PSOE han ocupat molts de llocs de poder a tot l'Estat espanyol i molts polítics d'aquests partits han fet malbé els nostres doblers, han fet tota casta de malifetes i han malbaratat milers de milions d'euros, ajudant i empitjorant l'estat de quasi fallida en què ens hem trobat i, segurament, ens trobam.



Ja existeixen més de 126 casos als jutjats: AVE (àmbit nacional) del PSOE, Acuamed (àmbit nacional) del PP, Almenas (àmbit Puebla de Almenara) del PSOE, Andratx (àmbit Illes Balears) del PP, Arcos (àmbit Andalusia) del PSOE, Arona (àmbit Canàries) de la Coalició Canària, Arroyo (àmbit Castella-Lleó) del PP, Astapa (àmbit Andalusia) del PSOE, Atlético (àmbits Madrid i Marbella) del GIL, Baltar (àmbit Galícia) del PP... i així per ordre alfabètic fins a 126 casos que podeu trobar a https://15mpedia.org/wiki/Lista_de_casos_de_corrupci%C3%B3n. 37 d'aquests casos corresponen al PP i 35, al PSOE. Això ha ocorregut durant els darrers 35 anys, mentre el Govern central era ocupat per aquests dos partits, el PSOE durant 21 anys i el PP, durant 14. Surt a quasi 4 casos anuals, encara que molts de casos siguin autonòmics, se suposa que sempre han estat dirigits des de Madrid, com les autopistes i els AVE. Ara, fins i tot hi volen fer passar el corredor mediterrani. El darrer cas que s'estudia i que encara no es troba a la llista anterior és el de l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, la mà dreta d'Esperanza Aguirre, un sol dels seus negocis ens haurà costat 25 milions d'euros als contribuents, mentre la seva excap plora i braveja d'honestedat, igual que tants alts càrrecs d'aquests partits, especialment els del PP, que han estat enrevoltats de càrrecs imputats nombrats seus i a dit, mentre ells volien aparèixer com a immaculats, així els presentava algun dels seus tertulians ben pagats.



Amb tota aquesta parafernàlia, es fa públic aquí, a les Illes, que algunes conselleries de MÉS, fins i tot la de transparència, han atorgat contractes menors a dit, a qui va ser el seu cap de la campanya electoral. En total, uns 150.000 euros. Diuen que aquests contractes són legals, però que no s'haurien d'haver fet, perquè van contra l'ètica política i corren el perill d'escandalitzar el seu electorat. Aquesta equivocació ha costat la dimissió d'una consellera i de tres alts càrrecs, però els polítics que pertanyen als partits de l'oposició, i un que és mig soci del govern, volen que dimiteixi la figura principal de MÉS en el partit i en el govern, Biel Barceló. A mi m'escandalitzen les paraules i els raonaments dels que ataquen un partit que no apareix a la llista dels 126 casos durant els darrers 35 anys, però especialment m'escandalitzen quan els o les que ho fan pertanyen al PP, que si haguessin d'actuar d'una manera semblant, ja faria molt de temps que Rajoy i molts de ministres i exministres i presidents d'altres comunitats ho haurien hagut de fer, dimitir, per tots els casos que els esquitxen, i que ho demostra el fet que n'hagin sortit a llum tants (els que no coneixem deuen fer feredat), perquè era una manera de fer i d'actuar d'aquests partits, que es creien que perquè tenien el poder, resultarien sempre impunes.



La vida i els pocs coneixements polítics que tenc m'han fet arribar a pensar que la manera d'actuar amb els contractes menors a dit a un conegut, ha estat una manera d'actuar, especialment de la dreta, que manté la clientela que té gràcies precisament als contractes a dit i que no són menors i als nomenaments també a dit, a part de la col·locació de persones sense coneixement tècnic de la feina que els tocaria haver fet. La diferència és que els contractes a dit de MÉS s'han atorgat a una persona que té els coneixements tècnics suficients, que és eficaç, que ha fet una bona feina, i que també l'havien contractada per fer el mateix qualque partit que ara la critica. Vosaltres decidireu si hi hagut transparència o si hi ha hagut corrupció.