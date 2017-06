Diumenge, 4.6.2017. 12:24 h

Més raons per voler independitzar-se d'Espanya

Una de les raons més importants és que a Espanya sol governar el PSOE o el PP, i tant si governa un com si ho fa l'altre, sempre ho fan per als seus votants, per als seus afiliats. No fan el que cal fer, que és governar per a tot el poble. Això ho diuen, però no ho compleixen. Tenim un exemple ben clar de fa uns quants dies, quan va venir el president Rajoy a beneir el Congrés del PP insular. Va aprofitar per anunciar que farien el 75% de descompte per als vols entre illes, ja que ho havia signat per a les Canàries a canvi de poder aprovar els pressuposts generals. Ho va anunciar als seus, quan no havia concedit una reunió demanada ja fa uns quants mesos per part del Govern de la Comunitat. Quan no es vol informar el Govern corresponent, sinó que es fa a una reunió dels seus, està abusant del seu poder i enviant als votants un fals missatge que significa que els que han aconseguit aquell avantatge són els seus i no els altres. És un fet totalment rebutjable i mancat de qualsevol caliu democràtic.



És una llàstima, però actes semblants a aquest també els ha fet el PSOE quan governava a Madrid. Tot això són reminiscències de la dictadura, perquè no crec que hi hagi cap manual democràtic que aconselli fer parts i quarts segons els votants. La democràcia no arribarà fins que aprenguin que han de governar per a tots. Fins ara només han après a dir-ho, però no a fer-ho. El súmmum de la intolerància el va demostrar el president del PP de les Illes Balears, Biel Company. El que va fer aquest home fa empegueir qualsevol persona honesta que cregui en la política. Va aconsellar el president del Govern espanyol, senyor Rajoy, que no perdés ni un minut a reunir-se amb la presidenta del Govern de les Illes. Ho va fer públicament, i segurament va ser aplaudit. Un acte totalment vergonyant. És una frase que servirà per engrandir el seu currículum.



A la defensa del monument de sa Faixina (la dreta i l'esquerra?), que rendeix homenatge a uns mariners que varen matar centenars de republicans, a no voler que els morts a les cunetes a la guerra civil puguin descansar en pau, a la defensa del mausoleu del “Valle de los Caídos”, a tantes i tantes proves que demostren que no es va rompre amb el règim franquista, i que aquella forma de governar encara perdura en l'esperit de massa persones, s'hi ha de sumar que s'hagi sabut que José María Aznar, un dels presidents espanyols més nefasts, durant una de les seves legislatures, va subvencionar amb 150.000 euros la fundació Francisco Franco, encara que es disfressàs l'assumpte com a ajuda a entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes arxivístics i no com a subvenció directa. Un altre fet que no els avergonyeix, però a nosaltres sí.



Una altra raó, que sempre va lligada a interessos electorals, és el fet que si comparam els imposts que paga el Principat de Catalunya i el País Basc, veurem que hi ha una diferència inexplicable, o solament explicable per una mala praxis de la democràcia, i per exercir com a govern autoritari. Es coneixen els imposts pagats el 2015, i el Principat va pagar 37.179 milions d'euros en imposts, principalment d'IRPF i d'IVA, mentre que el País basc en va pagar 956. Si tenim en compte que la població basca és 3,5 vegades inferior, els tocaria pagar més de 10.000 milions d'euros, si ho fessin com els catalans del Principat, o a aquests els tocaria pagar uns 3.500 milions d'euros si ho fessin proporcionalment als bascos.



Si tenim en compte les recaptacions de tributs i el que retorna l'Estat, s'ha de dir que el Govern de l'Estat es queda un 52% del que es recapta al Principat, mentre que dels 13.000 milions que recapten els bascos només es queda l'Estat entre un 7 i un 8%, una altra de les injustícies injustificables. Com s'ha pogut comprovar, la distància és abismal, en canvi a les Illes Balears passa una cosa semblant, serà pel fet de ser Països Catalans? Al País Valencià deu passar una cosa semblant. De la recaptació de les Illes, l'Estat es queda un 48%. Això suposa uns 3.500 euros per persona i any. Això significa patir un espoli fiscal, i aquest espoli és una raó més que suficient per no estar d'acord amb els actuals administradors dels teus doblers i perquè vulguis que siguin persones de la teva terra les que administrin tot el que es recapta i això només es pot aconseguir amb la independència, que no és més que la reivindicació de la sobirania perduda per la força de les armes en un moment determinat de la història. Fa falta saber-ho i reivindicar-ho. No volem viure en el país que segons l'acudit és el país de la llibertat, perquè Granados està lliure, perquè Bárcenas està lliure, perquè Urdangarín està lliure, perquè Rato està lliure, perquè Blesa està lliure, perquè Matas està lliure...



Hi ha tantes raons per no voler formar part d'aquest estat colonial que si s'han d'explicar no s'acaben mai, la darrera és un conveni entre Espanya i Rússia en què han establert que tots els avions que travessin l'espai aeri rus i procedeixin d'Espanya, només poden venir de Barajas. Així blinden l'aeroport madrileny en detriment de l'aeroport de Barcelona. Si només fos això... però tot ho fan igual.