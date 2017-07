Diumenge, 9.7.2017. 16:00 h

Miscel·lània independentista

El Govern del Principat de Catalunya i el Parlament van fent les passes corresponents, per poder complir el mandat del poble, que és poder votar i decidir. A cada passa que fan endavant es troben amb la reacció del Govern central que intenta que tornin la passa endarrere. Davant la notícia de tenir preparada la Llei que ha de permetre fer el referèndum tenint en compte el sistema jurídic internacional, han reaccionat els quatre darrers presidents del Govern de l'Estat.H o han fet Rajoy, Zapatero, Aznar I González. I ho han fet com a vertaderes llumeneres que varen demostrar o demostren ser governant:Mariano Rajoyha parlat de deliris autoritaris i frontistes. Qui ha demostrat ser més autoritari, quan no s'ha volgut seure a negociar amb el president Puigdemont una qüestió completament política? Per què no està disposat a concedir la veu al poble? S'ha de ser una vertadera llumenera per arribar a aquesta conclusió. Rodríguez Zapaterova ha dit que el Govern català duia a a terme una democràcia de confrontació, per allò de confrontar els que diran sí als que diran no, amb el referèndum. Aquest defensor del bipartididisme també deu acusar de democràcia de confrontació qualsevol de les eleccions que es fan o que s'han fet, perquè han confrontat els que volien el PP als que desitjaven el PSOE. Tant José María Aznar com Felipe González estaven d'acord a identificar Puigdemont amb Nicolás Maduro, com si això fos un senyal clar de dictadura i d'autoritarisme.Tant l'un com l'altre oblidaven que a final del segle XX i a principi del XXI eren ben amics d'Hugo Chávez, antecessor de Maduro. A González se l'havia criticat quan havia viatjat a Veneçuela i alabat el president veneçolà, i a Aznar també li passava el mateix; no s'enrecordava que havia anomenat Chávez com a “gran amic”. Era l'època en què anava pel món cercant “friends”.



******************



El Tribunal Constitucional, arma que usa el Govern del PP per no haver de negociar en lloc de fer política -o és que no en deu saber-, davant les denúncies del PP i de la defensora del poble en funcions, María Luisa Cava de Llano, sobre la llengua d'acollida als immigrants, ha vetat que el català fos la llengua d'acollida d'immigrants, afirmant que això suposava que després no aprenguessin el castellà, que es veu que és l'únic que els preocupa. Són juristes que no tenen ni idea de sociolingüística ni d'ensenyament o si en tenen, no tenen bones intecnions quan es tracta de comandar a les colònies. Els colonitzadors no volen saber res d'això. Els agrada esser una fàbrica d'independentistes. No tenen en compte que això és una provocació i tampoc no volen saber que a la colònia, els experts han decidit que s'havia d'integrar els immigrants amb la llengua pròpia, perquè d'aquesta manera s'assegurava l'aprenentatge de le dues oficials, i, en canvi, rebre'ls en castellà suposava el no aprenenentatge de la llengua catalana. Això està ben demostrat. En canvi, actuant d'aquesta manera no són res més que una fàbrica d'independentistes.



******************



Al maltractament i a l'espoli continuats, ara s'hi han d'afegir les amenaces i la por, que si els uncionaris seran repressaliats, que els governants seran denunciats a la Justícia, perquè els obliguin a abandonar els càrrecs que ostenten, o seran destituïts, que si els eliminaran la miserable autonomia actual, i ara, a la ministra de Defensa no se li ocorre altra cosa que recordar que l'exèrcit i la guàrdia civil hi són per mantenir Espanya unida i que ningú no la pugui rompre. També han volgut impedir que s'augmentàs molt el nombre de mossos d'esquadra a través d'oposicions, com si temessin que els mossos poguessin esser el futur exèrcit català. Que sàpiguen que aquí, a les Illes, i segurament, també al País Valencià, el poble voldrà decidir. Necessitam els seus atacs, el seu espoli i la seva repressió per despertar part del poble, deixondir-lo i que també vulgui decidir,per exemple, tenint totes les competències portuàries i aeroportuàries.Per això, el dissabte 15 de juliol a les 11 hores Avançam organitza una concentració a la planta de sortides de l'Aeroport de Palma per reclamar el control de la nostra principal infraestructura, sota el lema "Aquí volem decidir". Hi estan convidats tots els regidors i consellers dels Consells electes, així com tots els ciutadans que aposten perquè siguin les institucions pròpies de les Illes Balears les que gestionin els nostres aeroports, i en contra de la seva privatització.