Des de quan es dedica el president Rajoy a fer política?

Els polítics ens han acostumat massa a crear problemes nous i a no resoldre els que existeixen de sempre. Ja ens començam a avesar que no compleixin les promeses que fan a les campanyes electorals. Ja sabem per cosa certa que no solucionaran els problemes que tenen els més dèbils, els més pobres. Deu ser per això que tothom vol ser ric. Perquè a més de comptar amb l'ajuda dels doblers, també els ajudaran els polítics. És per això que avui ja no queda massa clar què és fer política. Sap algú què és fer política? I ho ha après de veure fer política als polítics? Sap el Govern de les Illes Balears fer política? Sap el Govern de l'Estat espanyol fer política? Tenir congelats els sous dels traballadors i dels jubilats és fer política? Pensar en reduir les pensions a la meitat és fer política? Després d'aquesta sèrie d'interrogants que segur que sabeu contestar, haurem començat a saber el que no és fer política.



Continuem a la vida real. L'experiment únic i històric de la setmana. No sé si haurà arribat a tant. Interrogatori al president Rajoy com a testimoni del cas Gurtel. Evasives, respostes ambigues, no respostes i desviació de responsabilitats cap a d'altres persones involucrades. Però el que em va causar una major sorpresa va ser la seva contestació que va repetir unes quantes vegades, sobre el fet que ell no és un economista ni l'encarregat de la comptabilitat. Ell va dir que la seva tasca senzillament era fer política. I què feia? No sabia res del que passava, no sabia res del que es gastava. No sabia res de comptabilitats B, no sabia res d'empresaris que pagaven comissions. No sabia res de doblers per al partit o per a diferents càrrecs dels partits. Ell feia política. Si ja sabeu què és fer política, sabreu a què es dedicava el president Rajoy. També es va veure com de bé li varen anar les ajudes que li va proporcionar el president del tribunal que li va estalviar contestar a preguntes ben comprometedores.



Llavors si segons el president Rajoy, ell només es dedica a fer política i li agrada fer-ne. Per què davant el problema més important que ha tengut durant el present mandat, que és el procés existent al Principat de Catalunya segons el qual el Govern i el Parlament català fan tot el que poden perquè el poble català pugui aconseguir exercir el dret a decidir, per què el president no s'ha dedicat a fer política en lloc d'acabussar els jutges del Tribunal Constitucional? Per què no ha volgut fer política davant el problema polític més greu que ha tengut durant el el temps que ha estat responsable del Govern?



S'ha excusat d'una manera massa simple amb la llei, amb la Constitució. Com que els governants catalans van contra la llei i contra la constitució, que siguin els jutges que resolguin el problema que no era jurídic, sinó que era polític. Tothom creia que al president Rajoy no li agradava fer política, però sense voler ell mateix s'ha destapat i ha manifestat que ell es dedica a fer política i no a altres tasques. Llavors, per què no ha fet política en el procés català? Per què no vol resoldre el problema del poble català dedicant-se a allò que ell diu que es dedica, és a dir, a fer política i s'ha dedicat a amenaçar a tot quisqui que fes alguna acció a favor que moltes persones del poble català puguin exercir un dels drets humans universals, que és el dret a decidir? El president Rajoy té fins l'1 d'octubre de temps per demostrar que va dir la veritat davant el tribunal de justícia en el qual va declarar. Li queden dos mesos de temps per demostrar que ell fa i sap fer política. S'enfrontarà al problema que té i que cau de ple en la seva especialitat o continuarà amagant-se darrere un plasma? O es quedarà a l'empara d'algun jutge que no pertany al poder executiu, sinó al legislatiu?



Em trobava amb moltes preguntes sense resposta i amb moltes respostes sense pregunta, quan he trobat el que he considerat una mica de clarividència sobre tot això al diari Ara balears del dissabte, 29 de juliol, a la portada, a unes frases destacades de l'article de Celestí Alomar: “Rajoy calla més que parla, que és el mateix que dir que les seves mentides estan en el silenci, més que en la paraula”.Així s'expliquen molts interrogants.