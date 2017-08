Diumenge, 13.8.2017. 18:01 h

Com veu el procés català un espanyol assenyat

Per si de cas algú no va acabar d'entendre el que exposava a l'article anterior, s'ha d'explicar que des del 2014, l'Estat espanyol ha fet 271 normatives en què ha imposat el castellà per damunt de totes les altres llengües existents a diferents territoris. Es tracta d'un conjunt molt variat de lleis, resolucions, ordres ministerials i reials decrets que reserven per al castellà una posició de supremacia sobre la resta de llengües autòctones de l'Estat i li adscriuen una sèrie de drets arreu del territori que no s'han previst mai per als parlants d'altres llengües ni tan sols al seu territori propi. Aquesta imposició del castellà sempre ha anat en detriment de l'euskera, del català i del gallec. Això ho fa el PP. Recordau que aquest partit quan aquí s'ha volgut ajudar el català amb alguna normativa decent i que ajudàs a la seva normalització? Tot d'una s'omplien la boca, a vegades no els cabia dins, la paraula imposició. Idò aquest mateix partit és el que imposa dia sí i l'altre, també, el castellà. No fan altra cosa que imposar-lo i es queden tan contents. Parau l'orella quan el Govern del Pacte actual faci qualque cosa per al català, si és que són capaços de fer-ne cap, i veureu com la paraula imposició apareixerà per totes parts, com si d'una pluja d'estrelles, ara que és temps d'això, es tractàs.



Tota aquesta repressió i persecució, en el nostre cas, del català, no l'aturen ni se n'adonen que ha estat una de les causes per dur endavant el procés que ha de fer que els catalans puguin decidir si volen continuar essent tractats com una colònia. És que no hi ha persones amb seny suficient per entendre què passa als Països Catalans? També surten crítiques sobre els espanyols progressistes i d'esquerres que sembla que han desaparegut com per art d'encantament. Però n'hi ha, encara que els mitjans informatius els tenen silenciats i amagats no fos cas que els espanyols en general coneguessin la realitat. I avui coneixereu un testimoni d'un d'aquests que tenen les coses totalment clares. Es tracta de Lucas León Simón, periodista i escriptor, marxista, i que parla i analitza la situació des del punt de vista d'home d'esquerres. Un dels directors que li va prohibir escriure en el seu diari li va comentar: “Rebasas el límite crítico que mi periódico y esta ciudad están dispuestos a admitir”. Ara publica a les xarxes socials i al seu blog. Aquí teniu un fragment de la seva visió del món i dels nacionalismes, que publicà el 9 de juliol d'enguany a l'article Cataluña, en las conciencias:



“Soy marxista no de vocación sino de formación, algo que ha frenado mi tendencia genética a la anarquía. Mucha gente se declara marxista y no han visto, ni de lejos, un libro de Marx. Digo todo esto porque en su método de análisis de la realidad, Marx se declaró contrario a los nacionalismos. Los valoraba como un instrumento de las burguesías para desarrollar su poder y sus economías.



Esto fue rigurosamente cierto en su época y en su contexto. El feroz nacionalismo antagónico entre Francia, Alemania e Inglaterra empujó a dos guerras mundiales con el tristísimo saldo de 250 millones de muertos.



Al terminar la llamada “Segunda Guerra Mundial” –en realidad fueron sólo una- se desarrolló en todo el mundo, especialmente en Asia y África un proceso descolonizador donde, precisamente, los nacionalismos no burgueses cambiaron el mapa del mundo. India se independizó de la Gran Bretaña por un esfuerzo gigantesco de cultura e identidad, encabezado por personas como Mahatma Gandhi. China se quitó todas las influencias occidentales en los estados y ciudades de la costa, sin el menor apoyo de las llamadas burguesías, aliadas, en este caso con los intereses extranjeros.”



També parla de la incomprensible actuació del Govern central de l'Estat espanyol i el que passa al Principat de Catalunya. HO diu així:



“He tenido la oportunidad de conocer de cerca la realidad de Cataluña. El soberanismo es, pura y simplemente, un movimiento transversal, que afecta a la mayoría de las capas sociales, culturales y económicas. Es la reafirmación de una identidad, antagónica de lo español y lo castellano desde el fondo de la Historia y del Medievo que se articula en el asocianismo: el vecinal, cultural o de ocio.

Con una visión simplista, temeraria e irresponsable, el Estado Central viene ignorando la produnda realidad de este sentimiento. “Bombardéalos cada veinte años” dijo una personalidad tenida de “izquierdas”



Las dos regiones más industrializas del país, Cataluña y Euskadi, eran –y son- lógicamente las de mayor riqueza. Euskadi se agenció, aún en el franquismo, una foralidad fiscal diferente. “Su dinero para ellos”. Cataluña no. Y de esta forma, su aportación al PIB nacional es superior a lo que recibe. Con una cierta lógica si no estuviera, como está, basada en el abuso. Los “servicios” de Cataluña están en mucho peor estado que los demás.

Por ejemplo, su parque eléctrico, su red de distribución y potencia, está obsoleto. Los transformadores, interruptores y centrales de Cataluña son antiguos y desfasados. No soportan la carga. Hace unos años hubo un apagón que duró una semana. ¡Un milagro! Un milagro que no haya uno cada mes. He trabajado cuarenta años en una empresa eléctrica y se de lo que hablo.



Millones de catalanes tienen que pagar a diario el uso de autopistas. Las concesiones administrativas son eternas, y muchos trabajadores tienen que incluir en sus gastos mensuales una cantidad para unos peajes que son prácticamente obligatorios.

Los transportes públicos en una concentración urbana como el “Gran Barcelona” de cuatro millones de habitantes son una vergüenza. Las que llaman “Rodelias”, los trenes de cercanías, tienen unos vagones, unas locomotoras, de desecho, los trenes se retrasan, se rompen, y la gente viaja hacinada, con el riesgo cierto de llegar tarde a sus trabajos.”



Fins i tot conta alguna anècdota curiosa respecte del problema que sempre ha tengut el Govern central de poder fer anar Madrid davant Barcelona. Fins i tot en el futbol, la mà del dictador Franco en feia de les seves: Aquí teniu l'anècdota:



“En definitiva, el más feroz nacionalismo, burgués y económico que hay en España, es el nacionalismo centralista madrileño. Y no lo denuncia casi nadie. Ni los sesudos izquierdistas, marxistas de pacotilla.



En ejemplo, casi folclórico de esta realidad, que dura ya tres siglos. Me lo contaba una persona muy cercana a los hechos. El proceso de contratación del futbolista Alfredo Di Stefano por el Real Madrid. Di Stefano jugaba en un equipo de escaso nivel, el Millonarios de Bogotá. Estaba cedido hasta un treinta de junio por el equipo de su propiedad, el River Plate argentino. El FC Barcelona lo contrató negociando un traspaso con su legítimo propietario. Enterado Bernabeu, contrató al futbolista cuando faltaban cinco días para ese treinta de junio. El asunto se planteó como un pleito entre las dos entidades. Para dirimirlo, Franco convocó al famoso “diálogo en una mesa” a los dos presidentes, Martí y Bernabeu, junto a un falangista de pro y hechos, Elola Olaso. Elola llegó a la mesa. Se descolgó el pesado cinto que llevaba en la cintura y sacó un pistolón que llevaba en él y lo puso encima de la mesa. ¡Venga, a “dialogar”! Una decisión salomónica: jugaría una de cada una de las cuatro temporadas que estaba contratado en uno de los dos equipos. Empezando, naturalmente, en el Real Madrid.



Antes de que acabara esa primera temporada, Martí, y Carreto (que lo había sucedido en la presidencia) comenzaron a recibir presiones en sus empresas de importación textil. En anónimos le dijeron que no iban a exportar ni un metro de tela. Ante argumentos tan “poderosos” renunciaron a sus derechos sobre el futbolista.”



Caldria que a l'Estat espanyol, al poder, hi hagués persones assenyades com aquesta. S'hauria dialogat i s'hauria negociat. Acaba el seu article així:



¡Votaría, y votaría sí!