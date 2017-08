Diumenge, 20.8.2017. 16:31 h

Utilització miserable de l'atemptat terrorista de Catalunya per part dels diaris El Mundo i El País

Què li ha passat al diari El País, antany diari progressista i banderer de l'esquerra? El Divendres, publicà un editorial impecable, fins que el que l'escriu es degué posar a pensar com podia aprofitar l'ocasió per alliçonar el govern català. Llavors li arribà el deliri i escrigué: “Un ataque de esta magnitud tiene que ser un aldabonazo que devuelva a la realidad a las fuerzas políticas catalanas que, desde el Govern, el Parlament o los movimientos por la independencia han hecho de la quimera secesionista la sola y única actividad de la agenda política catalana en los últimos años. Es hora de acabar con los sinsentidos democráticos, la violación flagrante de las leyes, los juegos de engaños, los tacticismos y los oportunismos políticos. Es hora de que nuestros gobernantes, todos nuestros gobernantes, trabajen en beneficio de los verdaderos y principales intereses de los ciudadanos.” Senyors del diari El País, el procés secessionista no és l'única activitat de l'agenda del Govern, del Parlament i dels moviments per la independència. Aquesta és la principal activitat encomanada pel poble català. I això només es pot saber certament si es realitza el referèndum de l'1 d'octubre al qual el Govern espanyol i vosaltres us oposau. No es pot aprofitar un moment tan penós, tan trist i tan delicat per a les víctimes, per voler tenir raó. Els periodistes de El País saben que per saber si es treballa en benefici dels vertaders i principals interessos dels ciutadans, s'ha de fer la votació l'1 d'octubre. Llavors, per què s'hi oposen?



I així acaben el seu editorial: “La lucha contra el terrorismo requiere la máxima coordinación y unidad de acción entre las diferentes administraciones y fuerzas de seguridad del Estado. Esa colaboración solo puede nacer de la más absoluta confianza entre los diferentes niveles de Gobierno y sus instituciones. Hacemos por tanto un llamamiento al Govern y a las fuerzas políticas catalanas para que se pongan a trabajar en una agenda real al servicio de los problemas reales que afectan a la ciudadanía de Cataluña.” Amb unes altres paraules repeteixen el mateix que ja havien dit al'altre paràgraf, ara només hi han afegit la necessitat d'una unitat d'acció, fet que ha ocorregut en el comportament dels cossos i forces de seguretat que han intervengut per mor d'aquest acte criminal. Respecte al procés independentista, haurien de saber que qui no ha volgut parlar-ne ha estat el Govern central, i això ho hauria tengut clar el diari fa 10 i fa 20 anys. Ara és un altre diari. Aquest ha pervertit els valors que tenia aquell.



El diari El Mundo, en el seu editorial s'atreveix a posar en dubte el sistema d'acollida d'immigrants del Govern català, i el seu pensament més denigrant acaba apareixent, quan diuen el següent: "Estos datos tendrían que hacer reflexionar a las autoridades catalanas sobre una política de acogida donde han primado a veces los intereses electoralistas, vinculados al independentismo, sobre una seguridad nacional" Exactament s'atreveixen a dir que han deixat entrar gent que els votaria i que seria independentista. És una manera de dir que el Govern actua com qualsevol terrorista. Pot haver-hi mesquinesa més gran que voler associar independentisme i terrorisme? És per aquesta raó i per les anteriors que consider que usar un acte en el qual hi ha 14 persones mortes i unes 130 als hospitals per intentar atacar un Govern i un Parlament que estan al servei del poble, que fer això és un acte totalment miserable.