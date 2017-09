Diumenge, 3.9.2017. 17:09 h

Concentració a la plaça Major per la república catalana

Després de tantes malifetes contra el desig del poble català de poder decidir el seu futur, era ben necessari que el poble mallorquí, com a part del poble català, fes alguna manifestació diferent a les que sorgeixen a la major part de l'Estat. El poble mallorquí, maltractat i espoliat com el poble del Principat ha d'entendre avui quin és el desig dels seus germans de la península i els ha de donar suport, per si demà decideixen fer el mateix que ells. És per aquesta raó que l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, la plataforma Avançam i l'Obra Cultural Balear han decidit organitzar aquesta concentració de suport a la República Catalana que ha de sorgir a partir del referèndum d'autodeterminació que celebraran el dia 1 d'octubre.



Per si encara queden persones que creuen que els qui estam d'acord amb aquest referèndum no tenim raó, vos n'enumeraré unes quantes. Podreu qualificar-les d'anècdotes, però és que passen cada dia:



- El diari ABC, digui la veritat o no, escampa la maledicència i envia als quatre vents el seguent: “Un teniente de alcalde de Barcelona, abogado del adoctrinador del cerebro de los atentados Jaume Asens logró que el Supremo absolviera en 2011 al líder espiritual del imán de Ripoll. Benet Salellas, diputado de la CUP, defendió a otro de los procesados'. Cerquen relacionar els independentistes amb el terrorisme, com si ho fossin.



Després dels atemptats, a Gerard Piqué se li va ocórrer escriure al twiter això: “Més que mai tots junts contra aquest atac a la nostra ciutat. Tot el meu suport als afectats d'aquesta barbàrie.” Era una mostra de suport totalment adequada i educada. Doncs, va rebre respostes com aquestes. Leopoldo li va contestar: “Es momento para hablar en castellano. A mi me interesa mucho tu opinion pero no la entiendo. No es el momento para hacer el bobo” Contestació de qui ho ignora tot sobre el poble català. Gloria Serna va intervenir per dir: “El resto del mundo no te entendio nada, me imagino k ese mensage era solo para 3 pelagatos!!!!” Nosaltres som els “pelagatos”. GRANA 1908 va escriure: “yo no entiendo lo que él dice.... No hables en extranjero marrano” Tant de bo que ho sigui aviat estranger. Un tal Jorge va amollar “Habla en español hijodeputa perro todos con barcelona'.Això són uns quants exemples que denoten que s'ha fet una feina adequada per crear el clima existent. Es volia fer odiar les llengües que no fossin el castellà i ho han aconseguit.

Aquesta tasca educativa, lenta, pero insistent que han fet durant segles a Espanya ha aconseguit els seus fruits aqui, cosa que no han aconseguit a l'estranger, a la resta del món. Aquesta labor l'han duita a terme fa cert temps, mentre ha durat el procés. Han vigilat que cap estat del món es posàs a favor del Govern del Principat, i han fet el possible per anul·lar l'existència del conseller d'Exteriors Raül Romeva. Es per això que de tant en quant, coneixen alguna noticia que no els agrada certament, com aquesta: “El secretari de defensa dels Estats Units Jim Mattis s'ha reunit aquesta setmana amb el president kurd Masoud Barzani. Els dos punts forts de la conversa s'han centrat en la lluita contra l'Estat Islàmic i el referèndum del 25 de setembre.





Barzani va descriure el referèndum com "una solució i no un obstacle". Per la seva banda, el representant nord-americà ha afirmat que entenia la situació del poble kurd i que celebrar el 25-S era "un dret natural de qualsevol poble". Sap què significa aquesta frase el Govern central espanyol? Si és un dret natural de qualsevol poble, que a aquesta conclusió hi arriba qualsevol persona que té la ment sense cap manipulació. Si el poble kurd és un dels qualssevol pobles existents, també ho és el poble català i la frase que significa el mateix és la següent: “Celebrar un referèndum l'1O (l'1 d-octubre) és un dret natural de qualsevol poble”.



Mentre he preparat aquest article he estat a temps a escoltar dos telediaris per cadenes privades, que intentaven culpar els mossos d'esquadra, perquè la CIA els havia advertit que es realitzaria un atemptat, i a la Rambla. Com quedam? No havíem acordat que l'atemptat que es va fer no era el que es preparava a la casa d'Alcanar on hi va haver l'explosió? No s'estava d'acord a afirmar que es preparaven bombes per destruir edificis monumentals que fossin molt visitats com la Sagrada Família? Ho havia prevista la CIA i ho havia advertit. La qüestió és crear merder al voltant del procés. El proper dijous es pot aprofitar per protestar contra aquesta política antilingüista i antiidentitària, a més d'enviar la nostra solidaritat al Govern, al Parlament i al poble del Principat.