Diumenge, 17.9.2017. 11:47 h

Referèndum sí, referèndum no... Rajoy que apagui el llum

( 1 vot ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



La paraula referèndum està a punt de ser o ja ho ha estat... prostituïda. Com que hauria de desaparèixer de la ment d'uns vuit milions de persones, segurament aniria bé que el Tribunal Constitucional la fes desaparèixer del diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua. Hagi fet el que hagi fet el TC, la paraula encara hi és i la seva horrible significació és aquesta: “Procedimiento por el que se someten al voto popular leyes o decisiones políticas con carácter decisorio o consultivo.” Vos heu posat a tremolar, una vegada heu conegut el seu significat? Per fer el que significa aquesta paraula, s'han d'encausar més de 700 batles i s'ha d'enviar a la reserva tot el Govern del Principat de Catalunya i els diputats (aquells que estan disposats a conviure amb aquesta paraula com si res no passàs) del Parlament català. Per evitar fer el que significa aquella paraula s'ha de posar en marxa tot un exèrcit de guàrdies civils, policies nacionals, guàrdia urbana i mossos d'esquadra? També es vol obligar a fer hores extraordinàries al poder judicial amb ordres concretes sobre les seves decisions.



A la paraula referèndum se li hauran d'afegir molts de significats o accepcions noves, per exemple que serveix per cohesionar grups o que actuïn de manera solidària. Això és el que ha passat a Espanya amb la majoria de periodistes, que, sense diferències ideològiques han condemnat els que volien exercir el vot popular que s'indica en el significat de la paraula. Es veu que exercir el vot popular no deu ser democràtic. Llavors aquests periodistes haurien d'explicar què és exercir-lo. Però també ha ajudat a cohesionar els grups dels que viuen en la nació on es fàcil prostituir-se. Així, davant l'amenaça rebuda per part del Govern espanyol contra tots els funcionaris i contra tots els que participin a organitzar qualsevol cosa relacionada amb la paraula prostituïda per la Constitució, la plataforma d'advocats Drets, sense ànim de lucre, ha penjat a les xarxes socials, per assistir a qualsevol persona que sigui detinguda per mor de la votació popular de l'1 d'octubre, el següent: Que els detinguts tenen dret:



1. A no declarar ni a fer cap tipus de manifestació.

2. A ser assistits per un advocat.

3. A telefonar a una persona, a la que vulguin.



I també hi afegeixen un telèfon al qual podran recórrer, tant si són detinguts, com si només són citats. Aquest és el telèfon: 697 23 89 11.



El poder central s'ha dedicat a desprestigiar l'afer que es vol dur a terme al Principat sobre el dret a l'autodeterminació, especialment a la resta d'indrets del món i creu que tot el món condemna el fet de la determinació catalana. Són incapaços de veure que a la resta de l'univers també coneixen el significat de la paraula “democràcia”. Ara, la portaveu del Departament d’Estat dels Estats Units ha parlat sobre la situació política a Catalunya, pocs dies abans que es realitzi el referèndum d’autodeterminació de Catalunya del primer d’octubre. En demanar-li sobre aquest tema, Heather Nauert ha contestat el mateix que diuen tots els governs del món, que és una qüestió interna de l'Estat espanyol. Però també hi ha afegit, cosa que no ha agradat gens al Govern central, que es comprometen a treballar amb el govern o entitat que en surti. Ha dit exactament: “Nosaltres no interferirem en aquesta qüestió interna. Treballarem amb el govern o entitat que en surti, sigui quin sigui.”



Tota la tropa contrària al referèndum aconsella, ordena, diu, manifesta, expressa el seu desig i el que creu que hauria de fer el Govern central, quan aquest no ha volgut fer ni tan sols el que li corresponia, que era negociar. L'únic que saben dir és que es faci així o que es faci aixà, tanmateix és com si després d'haver aconsellat a tort i a dret, tots abandonassin precipitadament al crit de: “el darrer que apagui el llum”. I es veu que el darrer deu ser el president Rajoy, que ha amenaçat amb apagar el llum perquè no es pugui fer el recompte dels vots o que s'hagi d'haver de fer en la intimitat, cosa que deu voler dir amb un llum d'oli o de carbur.