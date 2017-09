Diumenge, 24.9.2017. 12:53 h

Qui són els que actuen des de la il·legalitat i provoquen la sedició?

Darrrerament el Govern de l'Estat espanyol ha començat a usar les mateixes armes que usaria qualsevol estat dictatorial. Ha utilitzat fiscals, jutges i policia amb total llibertat, perquè aquests estaments, agrupacions, exèrcits es posassin a les seves ordres i causassin por a un poble que s'havia esgargamellat cridant que no en tenien... de por. Per tant, escorcolls, detencions, multes i acusacions diverses amb les penes corresponents, perquè el poble català deixàs d'actuar unit i cridant que no tenien por. Segurament quan preparaven el seu atac, comentarien que ja ho comprovarien si arribaven a tenir por o no. Per tant, no han dubtat a trepitjar els drets humans i personals que té qualsevol persona que viu en un país civilitzat. Menteixen i incompleixen la llei i acusen els altres de ser mentiders i d'incomplir-la. Provoquen la sedició i acusen els altres de sediciosos. El seu objectiu és fer por a qualsevol preu. No tenen cap problema a actuar contra els principis democràtics, perquè saben que d'aquesta malaltia ells acusaran els altres i tota la tropa d'informadors al seu servei ho corroboraran i els seus votants s'ho creuran, que és l'únic que els importa.



Tenint en compte la realitat i l'article Les cinc mentides més grosses de la campanya del no, publicat a Vilaweb fa devers una setmana, fer un referèndum està emparat per la Llei del referèndum, aprovada pel Parlament català, i per al codi penal espanyol no és un delicte, perquè no hi està tipificat aquest fet. I l'article 1 del títol preliminar del codi penal espanyol diu: “No serà castigada cap acció ni omissió que no sigui prevista com a delicte per llei anterior a la seva perpetració.” Per tant, com que no està previst el fet com a delicte, no ho és. I qui actua il·legalment posant en marxa totes les armes de tots conegudes, és el Govern espanyol, el qual s'entossudeix que ho sigui. I els delictes no neixen de qualsevol tossuderia de qualsevol govern.



Diuen que exercir el dret a decidir o a la lliure autodeterminació és il·legal també i d'això acusen el Govern del Principat de Catalunya, i no tenen o no volen tenir en compte que la carta de les Nacions Unides, en el seu segon propòsit diu que: 2. Desenvolupar entre les nacions unes relacions amistoses basades en el respecte al principi de la igualtat de drets dels pobles i del seu dret a la lliure determinació, i prendre totes aquelles mesures apropiades a enfortir la pau universal; La carta en qüestió es va signar el 1945, i la Constitució espanyola a l'article 96.1 remarca que “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Això vol dir que l'exercici de la lliure deteminació és completament legal, encara que el PP, el PSOE i Cs no ho vulguin permetre.



També hi ha més pactes internacionals que reconeixen el dret a l'autodeterminació dels pobles com són el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics i el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, signats el 1966, igualment queda regulat a la Declaració Internacional dels Dets Humans. En canvi, el Govern espanyol ha convertit aquesta qüestió en un assumpte personal, com si fos necessari demostrar qui té més poder. Ja ho haurien de saber que en un estat colonial, la metròpoli sempre té més poder que el territori colonitzat. L'únic que pot passar és que els colonitzats es cansin d'estar sotmesos i vulguin emancipar-se, com així ha estat. La història reconeixerà en un dia no molt llunyà, que si l'Estat espanyol no hagués actuat com un estat colonial, amb tot el que comporta d'espoliació de la colònia, si hagués negociat i s'hagués avingut a deixar de ser un depredador per al Principat i hagués acceptat les lleis internacionals que ha signat, i ara fes propaganda del “no”, segurament hauria guanyat. Així que si guanya el “sí”, el PP i el president del Govern Sr. Rajoy en podran estar ben orgullosos d'aquesta la seva obra. El PSOE també fa propaganda del mateix. També podrà compartir la responsabilitat del PP, igual que “Ciudadanos”. Aquests són els que amb la seva aquiescència, han permès que el Govern de l'Estat prengués decisions il·legals i fossin com un intent de provocar la sedició del poble colonitzat. Han aconseguit la resposta d'un poble unit que els ha rebut amb festa, música i clavells. Alguns infiltrats volien provocar el desastre, però, fins ara, no ho han aconseguit. Ara ja podeu contestar la pregunta del títol.