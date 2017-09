Les llàgrimes de cocodril d'Ada Colau i els comuns

Dissabte, 9.9.2017. 20:00 h

Malgrat que el títol ho pugui fer pensa, no parlaré de l'acte de lliurament de les medalles d'or de la ciutat de Barcelona de divendres passat. Un acte que va tenir com a protagonista a l'alcaldessa de la capital del país per damunt dels premiats i que va tornar a humanitzar-la amb una música que feia caure galta avall algunes llàgrimes. No parlaré d’aquest culte al líder que tan sap usar Ada Colau, no. Però si que parlaré de l'actitud dels dirigents de la nova política anomenada "els comuns".



I em dirigiré directament a ells: Ada Colau, Xavier Domènech, Gerardo Pisarello o Jaume Asens, sou els responsables d'un dels majors fraus de la classe política dels darrers anys. Vau arribar a la política amb declaracions i promeses, explicant que éreu diferents, sense compromisos, sense lligams amb el poder establert, que no teníeu por a sacsejar i remoure la vella política. Jo no m'ho vaig creure, tot el contrari, vaig advertir d'aquest frau. Hagués volgut equivocar-me però, lamentablement, em vaig quedar curt i tot!



Puc entendre errors en la gestió municipal per la manca d'experiència, però aquest no és el problema. Us heu cregut que la victòria política obtinguda a Barcelona (victòria mínima i utilitzant la guerra bruta de l'Estat contra el procés independentista) us donava dret a convertir la capital del país en el vostre "cortijo" particular i per passar-se el dia fent experiments en clau política.



Vosaltres imposeu, no dialogueu, us creieu que teniu dret a fer el que voleu. Repeteixo, els vostres errors se us poden perdonar però el que no és perdonable és la hipocresia de les vostres actuacions i la manca de credibilitat de les vostres afirmacions.



Parlo del dret de vot dels ciutadans de Barcelona pel pròxim 1 d'octubre, no puc acceptar el vostre paper: passar de desobeir-ho tot a ser còmplice de les pràctiques dictatorials d'un Estat repressor com ho és l'espanyol. La vostra falta de valentia i la dels vostres acòlits, és una vergonya per la història de la ciutat de Barcelona.



Alcaldessa, com pots callar i no permetre que els ciutadans de Barcelona votin? Com pots ser còmplice de la repressió d'un Estat com l'espanyol als teus veïns? On és el teu esperit revolucionari? I no t'excusis amb els funcionaris, el Govern de la Generalitat ja ho ha deixat clar com es gestionarà. Sigues valenta, no pensis més en la teva inhabilitació i defensa el dret democràtic dels ciutadans, digues d'una vegada si estàs amb els demòcrates o estàs amb els hereus del franquisme!



Si els comuns seguiu amb la política de la puta i la Ramoneta que tant van usar els seus socis, els hereus del PSUC, no quedarà més remei que sigueu lliurats a la paperera de la història, però a la paperera reservada als col·laboracionistes amb els dictadors.



A veure si resultarà que la victòria a les eleccions municipals tenia el vistiplau de les clavegueres de l'estat per assegurar-se tenir a la capital del país un contra poder contra el procés independentista, com va dir Suso del Toro. Si sou valents, comuns, demostrareu que no.