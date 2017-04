Diumenge, 2.4.2017. 19:24 h

Tal dia com avui de fa 317 anys, el 2 d’abril de 1700, Louis XIV, Rei de França i de Navarra per la gràcia de Déu, prohibia l’ús de la llengua catalana als comtats i vegueries del Rosselló, Conflent i una part de la Cerdanya, un ús que no únicament repugnava al monarca, sinó que considera contraria a la seua autoritat. Dies i anys han passat, com monarquies, imperis i repúbliques, però aquest edicte ha pas estat mai revocat.

Tal dia com avui, 317 anys més tard, el 2 d’abril de 2017, ciutadans i associacions dels comtats i vegueries del Rosselló, Conflent d’una part de la Cerdanya als qui l’ús del català no únicament no repugna sinó que l’estimen i encoratgen, decideixen crear un col·lectiu i un Portal digital que per la seua sola existència demostra que malgrat 317 anys de negació, persecució, prohibició i marginació, el català encara és viu, modern i útil.

Un Col·lectiu i un digital que es reclama hereu d’aquell del lipdub pel català, o de la potonejada.

Un Col·lectiu i un digital que, com ells mateixos diuen:

«... són aquí per dir

que s’ha acabat retallar i rebaixar i destruir..

Per ajudar a construir alternatives i projectes.

Que ningú no compti més amb la nostra divisió,

amb la nostra dispersió o amb el nostre conformisme

per anar traient la nostra llengua del mapa.

I que tothom sàpiga que serem caixa de ressonància

de tot lo bo i gran que fem i tenim.

I que serem la caixa dels trons

de tot lo que nos falta o que nos volen prendre.»

Benvinguts siguin el Col·lectiu 2 d’Abril i El Portal, a disposar i molts d'èxits!