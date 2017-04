Ara és l'hora de la sang freda

Dimarts, 18.4.2017. 00:00 h

Desconec si la passió religiosa es va contagiar entre els dos grans partits que estructuren Junts pel Sí, però el cert és que els episodis que varen oferir tant el PDeCAT com ERC la setmana passada, a més d'intensos, varen fregar el ridícul. La gravació de les paraules de Bonvehí durant el sopar a Manresa del passat 31 de març a l'estil més còmic de Mortadelo y Filemón, on els mateixos autors s'autoregistren conversant i delaten a qui li enviaran els àudios, no només és una mostra més de les batalles partidistes dins la coalició, que hi són, sinó que també és un avís perquè amb la convocatòria del referèndum a prop mantinguin la sang freda i no facin cas als instints primaris de la política: eliminar el teu rival polític.

Ara, amb perspectiva, hom pot entendre que Bonvehí vulgui posar en coneixement de la fiscalia els fets sobre la gravació perquè aclareixi qui ha estat l'autor de la gravació i posterior filtració. En calent, i amb la sensació d'exposició que significa que t'han espiat, Bonvehí anuncia que posarà en mans d'aquells que "afinen" una causa amb la qual podrien acarnissar-se amb el teu soci de coalició. De la mateixa manera que ara el coordinador organitzatiu del PDeCAT ha de replantejar-se la decisió i mantenir la sang freda com per valorar si val la pena allargar un episodi dantesc, també cal que ERC en lloc de saltar i afirmar que "hem d'estar pendents molt més del país i no del partit" s'apliqui a si mateixa el consell si en la mateixa gravació surt el nom d'un dels presumptes destinataris de la gravació: el seu president, Oriol Junqueras.

El context reclama sang freda, que no oblidin els 72 diputats que representen cinc anys de mobilitzacions. Si a hores d'ara han de combatre en una lluita partidista, per molts càlculs electorals que facin, no podran impedir que una part de l'independentisme no torni a votar fins que hi hagi una papereta del 'sí' en els col·legis electorals.