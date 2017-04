Comença la campanya, sense data ni pregunta

Avui l'Assemblea Nacional Catalana enceta la campanya del 'sí', i ho fa sense data ni pregunta. Malgrat la sensació d'estranyesa que pot provocar que l'associació més important de l'independentisme iniciï la campanya sense ni tan sols saber quan es posaran les urnes, el moment que escull l'ANC, a parer meu, és encertat. De la mateixa manera que la CUP el 4 d'abril va repartir 250.000 paperetes per exigir data i pregunta, l'Assemblea tira pel dret i contempla un escenari -que tot apunta que serà unilateral- on els catalans decidiran entre el 'sí' i el 'no'.

Fa temps que es mou un cert neguit sobre l'actitud passiva de l'ANC, un corrent que reclama que recuperi l'ànima de l'any 2012 o el 2013 quan la presidenta Forcadell demanava posar les urnes. El marc polític actual no és procliu a aquell clima. Cinc anys després, en un context que estic segur que més d'un fundador de l'Assemblea signaria, l'entitat interpreta que la pressió mereix un altre to -72 diputats avalen el projecte independentista-, ara ha de ser subtil però eficaç. Si la societat civil va encetar el procés amb una multitudinària manifestació l'11 de setembre del 2012, ara inicia la campanya del 'sí' independentment de si el Govern presenta la data i la pregunta.

L'inici de la campanya del 'sí' no només empeny els polítics a complir amb la seva paraula de posar les urnes, també els força a posar-se les piles si hi ha qui s'ha adormit. L'última enquesta d'ERC torna a esborrar aquesta obsessió sobre la participació del món comú en un hipotètic referèndum unilateral. Hi anirien un 69% dels seus votants, res nou que no s'hagi dit ja a Revista Mirall i que torna a constatar que no s'ha de confondre els dirigents amb els electors. Posin, o no, data i pregunta, la societat civil fa via i comença la campanya.