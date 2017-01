Preus rècords de l'electricitat

Dimarts, 24.1.2017. 11:30 h

Aquests dies, s’estan batent rècords en el preu de l’electricitat. Ens diuen que és degut al pic de consum registrat per la onada de fred. El que no ens diuen és que aquest pic de consum ha quedat bastant per sota del pic que hi va haver durant l’hivern del 2007, i en aquell moment el preu de l’electricitat era aproximadament un 50% menor. On haurien fet arribar el preu si haguéssim igualat o superat aquell pic?

Comparant el nostre rebut amb d’altres països europeus, es pot observar que el terme de potència contractada no existeix a gaires llocs i la part fixa que es paga a l’estat Espanyol, és molt superior al de la mitjana. A més, l'energia és també de les més cares. Sumant-ho tot, segurament ja som el país europeu on el rebut elèctric és més car. I no oblideu els milers de milions del dèficit tarifari, algun dia s’hauran d’incloure al rebut per a que deixi de créixer. Com és que amb preus inferiors allà les empreses elèctriques són rendibles?

Hi ha països d’Europa on el rebut de l’electricitat augmenta progressivament segons el consum que faci cada particular, la qual cosa incentiva l’estalvi i permet lluitar contra la pobresa energètica. Per contra, amb les nostres tarifes, amb una part fixa tan elevada, no ho aconseguirem mai. També ens hauria de preocupar que mentre aquí l’autoconsum i l’energia solar estan penalitzats i desincentivats de totes les maneres possibles, durant el 2016 es va aconseguir que l’energia solar fos l’energia més barata en quasi 60 països.