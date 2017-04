Divendres, 7.4.2017. 00:41 h

La pastanaga de Rajoy

La setmana passada Rajoy va venir a Catalunya a anunciar una pluja de milions i múltiples inversions en infraestructures durant els propers 4 anys: El ressò va ser majúscul, com ja havia passat en les anteriors legislatures, tots els mitjans de comunicació en van parlar, i semblava que el problema de la falta d’inversions i que tots els incompliments anteriors no havien existit mai. La sensació que vaig tenir de tot plegat és que, com a bons catalans que es pensen que som, van creure que si ens parlaven de diners i inversions, picaríem i ens oblidaríem de tantes reivindicacions durant una bona temporada.



Només una setmana més tard, el Govern espanyol va presentar els nous pressupostos i resulta que la xifra d’inversions a Catalunya és menor que la de l’any anterior. En infraestructures, la xifra no té res a veure amb el que es va prometre i per exemple, només es pressuposta el 45% del promès en trens per al 2017.



Per a ser objectius, cal parlar de percentatges i les inversions a Catalunya representen només un 8,9% del total que es farà a l’estat. Penseu que Catalunya té el 16% de la població i representa el 20% del PIB espanyol. Així que una inversió mínimament justa per Catalunya hauria de ser aproximadament del doble del que marquen els pressupostos. Amb xifres com aquesta, es fa més crònic el dèficit fiscal que pateix Catalunya i la pèrdua de competitivitat. Tan parlar del “café para todos” i després resulta ser fals. Curiosament, d’aquests percentatges d’inversió, certs mitjans de comunicació ja no se n’ha parlat tant. Tan difícil és explicar-ho?



També cal remarcar el tema dels incompliments. Uns pressupostos no són un compromís d’inversió. Moltes d’aquestes ‘noves’ inversions ja havien estat pressupostades en exercicis anteriors. Un exemple seria el desdoblament de la línia de Vic. Quantes vegades s’ha projectat?

Si no volen que l’independentisme segueixi creixent, s’haurien de deixar de pastanagues que caduquen en una setmana o pastanagues que no arriben mai i començar a invertir, gestionar i explicar-se com cal.