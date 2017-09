On era tota aquesta gent?

Tota aquesta Guardia Civil i Policía Nacional que de sobte s'ha desplet a diferents poblacions catalanes buscant urnes i paperetes, on eren el dia dels atemptats? El no aparèixer aquell dia i el despelgament d'aquest cap de setmana demostren les prioritats de l'estat espanyol.

