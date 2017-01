Crida jove 2017-01

Dijous, 5.1.2017. 04:00 h

Qui els ho dirà si no ho fem els nous, nosaltres, els joves?



Parlament deshonrat, voluntat popular ignorada, cultura ridiculitzada, llibertat robada, noms, llengües, i ments prohibides. La voluntat de tants, menystinguda.



Els nostres representants són nats en èpoques de maltractament normalitzat. Són rebels que valentament han dit prou al que des de sempre ha estat més gran i poderós. Ara els deixarem sols? Qui els ho dirà als que van néixer en feixisme que la seva veu val tant com la de qualsevol altre; que no són menys per ser catalans? Qui els ho dirà si no ho fem els nous, nosaltres, els joves?



Comunistes, anarquistes, socialistes, socialdemòcrates, socioliberals, liberals, conservadors...; tot són formes d'entendre i d'organitzar la sobirania popular. I és aquesta la que ara està en joc, la que ara ens volen prendre; la que evidentment mai hem tingut. I doncs perquè pensem, perquè decidim, perquè aprenem, si no podem opinar, si el nostre crit no va enlloc? Si el nostre parlament és menyspreat, és ridiculitzat, és anul·lat; si els nostres representants són perseguits, els nostres símbols prohibits, la nostra gent oprimida; de què debatem? Si el resultat d'aquest debat no va enlloc! Primer cal conquerir la nostra sobirania; reclamar la nostra veu!



Companys: sortim a penjar, a enganxar, a cridar. Diguem prou i posem-hi la fermesa que només nosaltres hi podem posar. Pensem noves accions i comprometem-nos a fer-les. Busquem persones properes al projecte i esforcem-nos per involucrar-les. Quan la lluita minvi o quan els de dalt s'arronsin serem nosaltres els qui ho tornem a aixecar, qui no permeti defallir. Milers d'homes i dones han mort per donar-nos l'urna. Ara que podem, ara que ho tenim a tocar, ara que l'ombra del feixisme per fi comença a trontollar, ara els hi direm que van morir en va? Ara ens toca lluitar a nosaltres!



És cert que alguns joves estan organitzats i que part del seu activisme es basa en la lluita nacional, però n'hi ha prou. Calem molts més. Membres joves del PDeCAT de Sant Cugat estem impulsant una nova plataforma juvenil que té com a objectiu exclusivament aconseguir la independència de Catalunya en relació a l'estat espanyol. Et convidem a ajudar-nos; a ajudar-nos a dur a terme les accions que pensem entre tots, a participar en els actes que organitzem entre tots, i a recolzar la lluita que guanyarem entre tots.



Que només la victòria ens aturi.



per Jordi Queraltó Torras