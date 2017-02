No cal fer invents

Dimarts, 7.2.2017. 07:07 h

N'hi ha molts de dubtes; tothom pregunta què passarà quan això i què passarà quan allò. N'hi ha dos, però, que m'han cridat l'atenció. Són els següents.



En un referèndum, què passaria si un alcalde o alcaldessa no volgués obrir els col·legis electorals? Aquesta i versions d'aquesta l'he sentida força cops, i m'esgarrifa. Ningú no pot decidir no permetre votar; fer-ho en un referèndum seria tan greu com fer-ho en unes eleccions al parlament. Evidenciaria la tirania de qui ho fes i se l'hauria de jutjar per no respectar la democràcia. Què li passaria a un alcalde que decidís no obrir els col·legis en una diada electoral?



I en relació als Mossos, què passarà quan el govern espanyol els hi doni ordres? És que allò de "qui paga mana" només serveix a la resta del món, i no pels catalans? Seria una bogeria descobrir que els catalans estiguéssim pagant un cos de seguretat fidel a un govern que no fos el nostre, el català. Què li passaria a un policia francès que es declarés fidel al govern alemany?



S'ha d'entendre que les lleis i les constitucions no s'aguanten per la gràcia de déu; només per la nostra voluntat. Hem d'entendre que cadascú és el seu propi amo i que cada poble tria les seves pròpies normes de convivència. De les més bàsiques en diem constitucions i de les més elaborades en diem lleis, però totes elles hi són perquè el poble vol que hi siguin. Només n'hi ha dues que no es poden ni tocar ni negociar, perquè qualsevol forma de convivència parteix d'elles; les de llibertat i d'igualtat.



Aquestes dues normes són les que ens permeten debatre de totes les altres. Necessàriament hem de ser lliures d'associar-nos i de des-associar-nos, lliures d'assemblar-nos i de diferenciar-nos, lliures d'organitzar-nos, de representar-nos, i de gestionar-nos com vulguem; sinó tota semblança a una democràcia real seria coincidència.



Si no exigim respecte a les decisions dels nostres representants i per tant a la nostra pròpia opinió, estem reconeixent la nostra invalidesa per pensar; estem rebutjant el nostre dret a votar, i estem destruint la nostra pròpia democràcia. La democràcia només existeix gràcies a la voluntat del mateix poble de fer-la existir. Si no la reclamem tots amb absoluta convicció, estarem deixant perdre quelcom que ha costat molt d'aconseguir.



Cal no qüestionar més les nostres capacitats i fer el que hem de fer sense dubtes, sense pors, i amb l'absoluta seguretat de fer servir correctament els drets que ens pertoquen justament, com a persones que som. No cal fer invents; tot el que passi ha de ser el normal.



Per Jordi Queraltó Torras