En la nostra defensa

Dilluns, 17.4.2017. 18:15 h

Ineptes, culpables, incompetents, corruptes, criminals, etc. Tot això se'ns diu als que vam ser associats de l'antiga CDC, pel sol fet d'haver-hi militat. A més, com que l'empresa que donava diners als Millet i Montull també va construir el PAV III, resulta que els militants santcugatencs som encara pitjors del normal.

Tot i que l'alcaldessa se n'ha fet un tip d'explicar arreu i fil per randa el procés d'adjudicació i de construcció d'aquest pavelló, tot i que Sant Cugat és un dels municipis amb la nota més alta pel que fa a la transparència de l'administració pública, tot i que CDC a Sant Cugat va demanar que a les Meses de Contractació sempre hi fos present un membre de l'oposició per garantir (encara més) la incorruptibilitat de la mesa; tot i tot això segueixen els insults i les inculpacions.

Doncs a mi m'agradaria defensar-los i defensar-me, perquè és injust que es tracti d'aquesta manera a una gent com la nostra. Si hi ha quelcom que caracteritza la militància és que és gent treballadora, respectuosa, humil, i curosa. Som un partit transversal, però aquests valors ens distingeixen. Som els primers a exigir bones pràctiques; no he conegut encara cap militant que banalitzi o que no condemni la corrupció.

Qualsevol persona pot trucar a la porta d'una constructora i fer veure que té la capacitat d'influenciar en l'adjudicació d'una obra pública, atès que la llista d'aquestes es fa pública abans de cap decisió definitiva. Per tant segur que d'entre els milers de militants que tenim hi deu haver algun podrit oportunista, però us ben asseguro que aquí, a casa nostra, li costarà molt trobar cap company que li pugui fer de còmplice.





Per Jordi Queraltó Torras