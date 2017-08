Dimecres, 23.8.2017. 23:49 h

La cèl·lula ha estat capturada sencera, l'imam, únic líder del moviment, és mort, i ningú en sabia res, ni els pares dels terroristes, ni els germans, ni els amics... A la mesquita de l'imam, tampoc no en sabien res; "Era una persona diferente dentro y fuera de la mezquita" deia en unes declaracions un company seu. "Nadie nos avisó de que había tenido problemas con la justícia" deia l'home que, sembla ser, va ser qui el va triar a dit perquè fes d'imam a Ripoll. Ah, i els terroristes eren dolços i vergonyosos.



I doncs la versió que se'n extreu de les declaracions de la gent de l'entorn dels criminals és que un sol imam ha estat capaç d'engrescar a una colla d'amics dolços, provinents de famílies pacífiques, a preparar una sèrie d'atemptats coordinats al llarg de Catalunya. Segons aquesta mateixa gent, la colla d'amics hauria estat capaç tota sola de trobar nombrosos i diferents locals abandonats arreu del país per fer-hi la seva activitat de forma discreta. Ells sols també haurien estat capaços de comprar tot el material necessari, separat en compres de quantitats discretes i provinents de negocis diversos i allunyats. Ells sols també, segons el que diuen la gent del seu entorn, haurien estat capaços d'aprendre a fabricar explosius de vàries menes fins el punt de perfeccionar prou la tècnica per atrevir-se a intentar-ho. I tot això ho haurien fet sempre dissimulant, sense que ni ho sabés ningú de la mesquita, ni cap familiar de cap terrorista.



Vaig a dir l'evident: És impossible. Lector, posa't en el seu lloc. Com has de saber que una casa és prou abandonada com per establir-hi una base d'una cèl·lula terrorista? Com s'ha d'haver radicalitzat una colla sencera de joves amb la intervenció d'un sol imam? On han estat aquestes sessions privades de radicalització jihadista? Com han pogut saber què i com i on comprar el que necessitaven? Cent bombones de butà! Com han gestionat la logística de la operació sense que ningú sospités res? Com i on s'han reunit per planejar-ho? On es va amagar durant quatre dies l'abatut el darrer dilluns? Com ens volen fer creure que els companys de mesquita no coneixien les creences de l'imam?



Dibuixant el que diuen la gent de l'entorn dels terroristes es traça un esquema impossible. Una operació d'aquesta magnitud precisa una xarxa extensa de cooperadors, i un entorn immediat de coneixedors i encobridors.