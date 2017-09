Manual del Sediciós

Dimarts, 26.9.2017. 16:29 h

En aquest article no parlaré de res que no hagi estat fet públic amb anterioritat, i ho faré només amb l'objectiu d'ajudar als futurs votants a entendre i posar ordre a les idees que tenen sobre el referèndum, per afavorir la tranquil•litat col•lectiva.



Al contrari del que diuen molts mitjans, la Generalitat ha fet una magnífica planificació del u d'octubre. Només cal llegir la Llei del Referèndum i el Decret de Normatives Complementàries per veure que cada possible escenari ha estat considerat i preparat.



Hi haurà urnes i hi haurà paperetes. Hi haurà President i Vocals a totes les taules. Hi haurà tants Representants de l'Administració com en caldran, i de tots els nivells com en caldran. Hi haurà totes les senyalitzacions i material necessari. Hi haurà de tot, com sempre, i es procedirà a la votació amb tota la correcció i normalitat de qualsevol votació electoral. De fet, filem i filarem tan prim que aquest potser serà el procediment electoral amb més garanties de tots els que hem fet mai.



Tant la preparació, la logística, i el desenvolupament general de l'acte es faran sempre seguint la màxima legitimitat i meticulositat democràtica, i d'acord amb les lleis catalanes; perquè encara que l'Estat Espanyol demostri la seva cara més repressiva, la Nació Catalana seguirà, com sempre, exercint les seves funcions amb la màxima correcció ètica i humana.



Les paperetes és recomanable no imprimir-les de casa, i fer servir les aportades pel Govern. El que dóna garanties al referèndum, entre d'altres coses, és que s'ha aprovat per un parlament, i que s'ha organitzat per un govern, i per tant, en cas de dubte, sempre és millor seguir el protocol oficial. A la pràctica, però, si la papereta té la forma oficial i la opció triada és clara, a l’escrutini la papereta serà posada a la pila corresponent, el vot serà comptat com qualsevol altre, i la papereta serà destruïda com qualsevol altra, com sempre es fa en qualsevol procés electoral. El millor, per tant, és no fer-ne servir de casolanes, a no ser que sigui la única opció possible. El que mai hem de fer és posar paperetes casolanes barrejades amb les d'oficials. Fent això, tot i fent-ho amb la millor fe i amb el màxim respecte democràtic, se'ns podria acusar de manipulació de les paperetes. Si veieu algú manipulant les paperetes, aviseu immediatament al Representant de l'Administració del col•legi en qüestió o, a falta d'aquest, a un President de mesa.



És important anar a votar d'hora. És molt important també que no porteu cap símbol independentista i, si veieu algú que en porta, que li demaneu que el guardi i no l'ensenyi. A les imatges de la votació s'ha de veure que ho hem fet tot impecablement, i en les votacions no s'hi pot fer promoció de cap opció política. La legitimitat d'aquest acte dependrà de petits detalls com aquests.



És important que durant tot el dia hi hagi molta gent a tots els col•legis electorals. Podeu portar menjar i beure per no haver de marxar cap a casa. Canteu i xiuleu però eviteu els confrontaments de qualsevol mena, tant amb la policia com amb grups d'increpadors organitzats. Que els col•legis electorals siguin plens de gent també ajudarà a desmotivar aquesta mena de grups. Serenitat sempre. Si es donés el cas que la policia impedís la votació o causés qualsevol entrebanc, assegureu-vos que tot quedi enregistrat, i assegureu que el Representant de l'Administració del col•legi en qüestió i els Presidents de cada mesa disposen i tenen anotats els nombres d'identificació dels policies.



És molt important també la nostra actitud durant els següents dies. Cal ser curosos i disciplinats amb com actuem, amb el que diem, i amb el que compartim. Els futurs llibres d’història assenyalaran la importància de les xarxes socials en el desenvolupament d’aquest Procés, i és a les nostres mans fer que diguin que va ser en favor i no en detriment de l’organització popular. Contrasteu les notícies amb qui sapigueu que té bones fonts, i divulgueu només el que conegueu de primera mà. Deixeu la feina de convocar manifestacions a les entitats i partits sobiranistes; les iniciatives privades poden fer perillar els objectius comuns. Sobretot no divulgueu missatges que puguin crear por o que intentin omplir de nervis a la població. Intenteu tenir el mòbil sempre preparat per poder veure els missatges importants quan arribin.



I per últim recordeu que no és valent qui no té por, sinó qui és capaç d’afrontar-la. I nosaltres, els catalans, podem afrontar qualsevol cosa. Força, ens veiem el dia u d’octubre. Visca Catalunya Lliure!

@jordiqueralto

Jordi Queraltó Torras