L'autèntic veí

Dilluns, 2.10.2017. 17:21 h

Ni veure quatre homes estirant dels cabells una àvia sagnant no fa canviar d’opinió, perquè tot és argumentable quan es tracta de defensar la utopia nacional.





Hi ha una pràctica molt habitual que sento i llegeixo pels mitjans i per les xarxes. Els catalans intentem sempre atribuir les maleses d’Espanya només als representants espanyols. Com si ells haguessin “corromput” Espanya.



Culpem els polítics, els jutges, els policies, els periodistes, els empresaris, els ultres... I prou. Busquem totes les excuses per fraternitzar amb el poble, per disculpar-lo. Però reflexionem: com pot ser que aquesta mena de gent mani tant allà i aquí no en tinguem ni un? Doncs perquè aquí el poble no ho permet, perquè el poble no els vota, perquè el poble no els recolza!



Cal entendre una cosa: A Espanya va guanyar el feixisme. Existeix una utopia de nació-imperi (la una, grande, y libre) que durant els darrers 80 anys s’ha inculcat a la població. Per l’espanyolista contemporani res no es pot sobreposar a aquesta idea de nació-imperi; ni la mateixa realitat. Ni veure quatre homes estirant dels cabells una àvia sagnant no fa canviar d’opinió, perquè tot és argumentable quan es tracta de defensar la utopia nacional. Aquesta és l’essència del feixisme!



La primera passa cap a la independència comença a les nostres pròpies ments. Mantinguem el cap fred, però no ens amaguem de la realitat. Aquest és el nostre país veí. Nosaltres hem d’anar a la nostra, pacífica, alegra, i democràticament.





Vegeu aquí l'evolució de les firmes per dissoldre el cos dels Mossos d'Esquadra, com a càstig per no haver actuat com la Guàrdia Civil:











Jordi Queraltó Torras