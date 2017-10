Tast de victòria

Dissabte, 30.9.2017. 17:52 h

És important que recordem que no és valent qui no té por, sinó qui és capaç d’afrontar-la; i nosaltres, els catalans, podem afrontar qualsevol cosa.

Mai hauríem pogut imaginar que tanta gent de tants rerefons diferents, d’associacions, partits, organitzacions, i barris diferents, hi posarien tantes ganes i tanta bona fe a defensar la democràcia i la llibertat. És espectacular com la gent s’aixeca, s’ajunta i treballa per una causa justa quan apareix.



La nostra antiga nacionalitat ja ha caducat, i ja fa molt de temps. El dia 1 d’octubre només servirà perquè Catalunya digui ben alt i ben clar el que ja és una evidència pels que som d’aquí, i ho dirà perquè ho pugui ser també per al món sencer; que no volem més repressió, que no volem més franquisme, que no volem més degeneració! Sinó progrés, qualitat democràtica, divisió de poders, llibertat, i respecte. Només un país lliure pot ser un país just.



Els col•legis electorals s’obriran, passi el que passi. Si hi ha precinto el tallarem, si hi ha cadenats els trencarem, si hi ha cadenes les serrarem, i si hi ha persones les apartarem. El diumenge serà el dia de la democràcia i, fins i tot, potser, el dia de la Independència de Catalunya. El primer d’una diada que potser celebrarem durant molts i molts anys. I quan ho fem podrem dir que hi vam participar, que la nostra força es va sumar a la dels demés catalans i catalanes per defensar els drets i les llibertats de tots i totes. L’u d’octubre alliberarem Catalunya de la opressió i del maltracta. I aquest cop serà el definitiu; aquest cop guanyarem!



És important que recordem que no és valent qui no té por, sinó qui és capaç d’afrontar-la; i nosaltres, els catalans, podem afrontar qualsevol cosa. El pròxim diumenge coneixerem el gust de la victòria. Força i Visca Catalunya Lliure!





Jordi Queraltó Torras



@jordiqueralto





Article publicat al TOT Santcugat el 30/09/2017