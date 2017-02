Dijous, 2.2.2017. 20:25 h

PINTEN BASTOS

No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



Montoro amenaça amb el pitjor any pressupostari en el que caldrà fer una retallada addicional de 16.000 m €. Ja es poden imaginar seguint la tònica habitual a quin es forçarà a autosuïcidar-se: les Comunitats autònomes que són les que gestionen els serveis bàsics de l’Estat del Benestar: escola, sanitat, serveis socials. Mentre el Ministeri de Defensa continua apujant el seu pressupost oficialment o extra- pressupostàriament i l’Estat central convoca oposicions de milers de places de funcionari, van desapareixent places de mestres o sanitaris. En aquest darrer cas, amb una conseqüència clar de disminució de la qualitat d’atenció al públic com s’ha comprovat en aquests dies de col•lapses hospitalaris gripals. /



Als mals auguris del profeta Montoro s’hi ha afegit l’aparició dels quatre genets de l’Apocalipsi liderats per Aznar amb Ruiz Gallardón, Josep Piqué i una representant de l’estil d’Esperanza Aguirre, Rocío Albert López-Ibor, ex-directora general de “Mejora de la Calidad de la Enseñanza” amb Ignacio González que va dimitir del Govern Cifuentes per la dreta. I que multada per una parella de trànsit de la Guàrdia civil va pronunciar allò tant típic: “No sabeu amb qui esteu parlant. Fills de mare mala, perquè em denuncieu?”. I tots ells coordinats per Zarzalejos, dels cossos de l’Estat, de la nissaga d’origen basco-espanyolista. Aquesta tropa, troba Rajoy “inodoro, incoloro e insípido” perquè li demanarien un perfil ideològic més pronunciat a favor de la dreta i el pseudoliberalisme del gran capital. Més canya, vaja, quan Mariano agafa un perfil baix en tot. Mètode de la tortuga, que només treu el cap en allò que pot unir transversalment des de l’extrema dreta a l’extrema esquerra: la unitat divina d’Espanya.



Doncs bé, en aquest marc d’apocalipsisi pressupostària i ideològica anunciat pels profetes Montoro i per l’Equipo A, d’Aznar, van arribant advertiments d’Europa. Denúncies per incompliments i males gestions, i amenaces d’anar als tribunals. La Comissió Europea ha perdonat Espanya, per ara, pels incompliments de dèficit públic, però li ha recordat a Rajoy que Espanya no assolirà ni l’esforç fiscal ni l’objectiu de dèficit recomanables./



Des de fora tenen clar que la taxa de desocupació (especialment la juvenil i la de llarga durada) i l’endeutament elevats dificulten la disminució de la pobresa. Aquests advertiments apareixen en el document ‘Mecanisme d’alerta per al 2017’, en què la CE enuncia els desequilibris macroeconòmics dels socis de la UE./



Una altra garrotada recent és sobre recollida i tractament d’aigües residuals. El tema no s’ha resolt en diversos nuclis urbans de l’estat espanyol, especialment d’Andalusia, Astúries, Galícia, el País Valencià i les illes Canàries; fet que implica ‘riscos greus’ per a quasi un milió i mig de persones, segons Europa. L’incompliment li pot suposar una multa d’ almenys 46,5 milions d’euros perquè una sentència anterior ja l’obligava a complir la llei europea./



Una altra amenaça recent de la UE ha estat de portar l’Estat als tribunals si no aplica la normativa sobre hipoteques. Aquesta normativa té per objectiu millorar les mesures de protecció dels consumidors i reforçar la confiança en el mercat hipotecari. Es demana que la informació sigui entenedora per als clients i faciliti la possibilitat escollir el producte de forma transparent.



publicat fa dies a Economia digital