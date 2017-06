Divendres, 16.6.2017. 17:55 h

Un dels recents descobriments de l’astrofísica assenyala l’alta probabilitat de dos universos (com a mínim) paral·lels des del big bang. En l’un del que som conscients el vector temps va en una direcció. En l’altre va al revés. Personalment m’entusiasma cada nou descobriment que qüestiona l’antropocentrisme i el Terracentrisme de les teories vigents fins ara.Serveixi aquest apunt universal i galàctic per aterrar en una realitat pròxima i prosaica on s’estan consolidant dos mons paral·lels cada cop més distants i amb el vector temps contraposat: la realitat espanyola i la catalana.A Catalunya, totes les dades de noves inversions, de creixement de les exportacions, d’increment de turistes, de resultats internacionals de la recerca superen rècords històrics en els primers mesos de l’any 2017. El ministre Luis De Guindos a l’arribada d’una reunió del Consell de Ministres de Finances de la UE. Que la independència de Catalunya implicaria una pèrdua econòmica del 25 ó el 30% del PIB, cosa que el Govern espanyol "no deixarà que mai ocorri". "Seria un pas enrere de conseqüències que no vull ni imaginar (…) amb un empobriment brutal i que el Govern espanyol no admetrà"Tot i l’ambigüitat de les declaracions de De Guindos queda clar que si el Govern espanyol es mou no és per la pèrdua de riquesa dels catalans, sinó per la pèrdua de riquesa dels espanyols, especialment de l’Estat i els seus aparells, si Catalunya se’n va. De forma gens curiosa, la premsa espanyolista posava en els titulars que la pèrdua del 30% s’adjudicava a Catalunya; afirmació de la que qualsevol alumne de primària sabria descobrir-ne la falsedat. Estudis de professor universitaris com Ros Hombravella, Jordi Pons i Ramon Tremosa, als inicis de la dècada del 2000, ja demostraven com Catalunya gestionant tots els seus impostos i amb l’impacte derivat d’aquest fet, es situaria en un 31% del PIB superior. L’estudi no parlava de l’impacte a Espanya però és de fàcil deducció. Imaginem que a Madrid deixen d’arribar els famosos 16.000 milions de mitjana de dèficit català (que no volen admetre d’un costat, però que en canvi es reconeixen quan es publiciten les xifres que deixarien d’ingressar les administracions amb superàvit). En aquest cas, l’Estat deixa de percebre aproximadament el 21 % dels ingressos. Tinguem present que la fuga de PIB espanyol seria del 19% menys, si se’n va Catalunya. I també, l’impacte sobre el PIB espanyol de la pèrdua de 16.000 milions d’ingressos públics. Per tant, la xifra del desplom del PB espanyol en més d’un 30% no és una fantasia. D’aquí la frase de De Guindos: “Conseqüències que ni em vull imaginar”Però si el tema és tant estratègic per l’Estat, on és la cintura del Govern? Estan en risc de perdre-ho tot, per no està disposats a concedir una part, encara que sigui substanciosa: “ni el fuero ni el huevo”; i així portem des de sempre amb l’acceleració a partir del 2006.Però vostès pensen que davant d’una alerta roja d’aquesta dimensió tenen alguna altra resposta que la de la força? No. Continuar amb la política extractiva i confiscadora sobre l’Espanya productiva i continuar dimensionant l’Espanya del subsidi i la dependència.Dades recents. El Banc d’Espanya adverteix el Govern que l’ocupació creada és precària. Ergo els seus salaris no serveixen ni per viure el qui els rep noi per fer que l’Estat compensi amb ingresso les despeses que té i tindrà en aquests treballadors precaris. La segona notícia, no per anunciada, fa terror: estem a pocs dies de l’exhauriment del fons de reserva de les pensions. A partir d’aquí l’Estat haurà de recórrer a l’endeutament. No tardarem gaire, els que ja som pensionistes, a veure suprimir les extres i anunciar baixades dràstiques.Alguns gurus tornen a advertir als estats endeutats de que s’acosta el moment de la tempesta perfecta a la que tornin a pujar els interessos, que tornaran. L’endeutament es dispararà fins a límits insostenibles provocant fallides. Oimés si els Estats com l’espanyol persisteixen en invertir en infraestructures no eficients: AVEs sense passatgers i corredors mediterranis que es desvien per on no hi ha l’activitat econòmica importadora/exportadora. I continuen bloquejant per raons polítiques aeroports rendibles com El Prat, com també s’ha filtrat aquesta setmana en l’acord secret Rússia-Espanya per evitar els vols directes del Japó a Barcelona.I finalment, per acabar la setmana, dimissió de la guineu que s’havia posat a guardar les gallines, el fiscal anticorrupció, com una mostra més de la col.lusió de poders que està provocant batalles al búnquer de l’Estat. Però alhora amb el pacte d’omertà entre PPSOEC’s es frenen comissions investigadores al Congrés de diputats. I en canvi a Catalunya, les compareixences per l’Operacio Catalunya han posat en evidència, com deia un exjutge, que ens trobem davant d’un règim que no té res de democràcia plena.A Catalunya, se n’ha parlat i molt d’aquestes compareixences, però les portades i els titulars de la premsa escrita i digital espanyolista volen crear una sensació de desgovern a Catalunya i de vulneració de drets, mentre oculten sistemàticament o minimitzen el caos del partit del Govern de Madrid i les greus repercussions per la qualitat democràtica i la qualitat del mercat de la fusió dels 5 poders legislatiu, executiu, judicial, mediàtic i econòmicLa distància entre aquests dos mons paral·lels que estan caminant en vectors oposats del temps, tenen responsables a Catalunya entre la part de l’elit que representa el Círculo de Empresarios que a Sitges han ajudat a crear al PP i a Rajoy una imatge falsejada de la realitat catalana, més pròpia del reflex espanyol.En tot cas els invito a fer un exercici de desintoxicació mediàtica, visualitzant sense mediatitzar, les compareixences dels periodistes Ernesto Elkaizer i de l’ex-jutge Epidio Silva.Si no són catalans tindran el privilegi d’accedir a un món paral.lel al que a vostès els fan viure. Felicitats.