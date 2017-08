CAÑONES Y ARADOS

Pero no sólo son inútiles en esta acción de inteligencia internacional. El Estado y sus empresas simbióticas se dedican a practicar la guerra económica en el interior del Estado contra partes de los su territorio y del tejido de pymes y clases medias más creativas y activas del conjunto. La política de infraestructuras viarias, aeroportuarias, portuarias, las políticas energéticas, financieras, de comunicación son un auténtico fiasco desde el punto de vista de capacidad combativa internacional, pero en cambio sirven para avivar una guerra interna contra el eje mediterráneo, que también perderán junto con la externa. La imagen de la Guardia civil en El Prat substituyendo a los pobres 300 trabajadores que son un tercio de los que hay en Barajas para las mismas funciones, indica que España todavía está en el siglo de las cañoneras. Sólo la imposición y la fuerza para los combates internos por la hegemonía. Y incapacidad de ser nada internacionalmente por incomparecencia en el soft y el smart power. Incapaz de cara al exterior, porque es incapaz de practicarlos de cara al interior. Si Jacques Savary levantara cabeza se daría cuenta que en España nunca han sido capaces de transformar cañones en arados. Por ello, los del proceso de emancipación de Catalunya van a ganar. Traducido de la versión que en versión reducuda se publicó en catalàn en el diario "EL PUNTAVUI" http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1217758-canons-i-arades.html

Jacques Savary des Brûlons, inspector general de la Aduana de París bajo el reino de Luis XIV, escribía en "Dictionnaire universel de commerce .." (Paris, 1723): "Si los grandes imperios se han establecido por la fuerza de las armas sólo se consolidarán con el soporte del trabajo, la industria y el negocio. Los vencedores languidecerán con los vencidos si, siguiendo las Escrituras, no transforman las armas en arados; es decir, si no son capaces de poner en marcha recursos con la tierra, las manufacturas y el comercio, para conservar con las artes tranquilas de la paz, las ventajas adquiridas con los horrores de la guerra "

